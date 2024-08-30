Reha Muhtar’dan Kötü Haber: Doktorlar Yeniden Entübe Etti
Reha Muhtar’dan Kötü Haber: Doktorlar Yeniden Entübe Etti
Televizyoncu Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış ve entübe edilerek tedavisi yoğun bakımda yapılmıştı. Sonrasında Muhtar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Doktorlar, Reha Muhtar’ın solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yeniden entübe işleminin yapılmasına karar verdi.
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Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili gelen son haberler maalesef pek iç açıcı değil.
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Halk TV’de yer alan habere göre; Reha Muhtar’ın tedavisini yapan doktorlar, ünlü ismin solunum sıkıntısı çekmesi ve beyninde pıhtı atmasından korktuğu için yeniden entübe işlemi uyguladı.
65 yaşındaki Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
Muhtar’ın yakın arkadaşlarından Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini açıklamıştı.
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