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Reha Muhtar’dan Kötü Haber: Doktorlar Yeniden Entübe Etti

Reha Muhtar’dan Kötü Haber: Doktorlar Yeniden Entübe Etti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 14:08

Televizyoncu Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış ve entübe edilerek tedavisi yoğun bakımda yapılmıştı. Sonrasında Muhtar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Doktorlar, Reha Muhtar’ın solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yeniden entübe işleminin yapılmasına karar verdi.

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Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili gelen son haberler maalesef pek iç açıcı değil.

Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili gelen son haberler maalesef pek iç açıcı değil.

Halk TV’de yer alan habere göre; Reha Muhtar’ın tedavisini yapan doktorlar, ünlü ismin solunum sıkıntısı çekmesi ve beyninde pıhtı atmasından korktuğu için yeniden entübe işlemi uyguladı.

Halk TV’de yer alan habere göre; Reha Muhtar’ın tedavisini yapan doktorlar, ünlü ismin solunum sıkıntısı çekmesi ve beyninde pıhtı atmasından korktuğu için yeniden entübe işlemi uyguladı.

Kaynak

65 yaşındaki Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

65 yaşındaki Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Muhtar’ın yakın arkadaşlarından Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini açıklamıştı.

Muhtar’ın yakın arkadaşlarından Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini açıklamıştı.

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