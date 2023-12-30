Regl Döneminde Modunu Diplerden Alıp Tavan Yaptıracak 10 Şarkı

Regl döneminde adeta ağrıdan kıvranırken o an içinde bulunduğumuz durumu unutturacak ve modumuzu yükseltecek bir şey arıyoruz. Duygudan duyguya atlarken de sabit bir duyguda kalmak resmen imkansız... Yine de bu dönemde duygularınızı olabildiğince yüksek tutmanız için size birkaç şarkı önerisiyle geldik! 😎