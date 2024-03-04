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Regl Döneminde Cehenneme Dönen Aktiviteleri Paylaşarak Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler

Regl Döneminde Cehenneme Dönen Aktiviteleri Paylaşarak Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.03.2024 - 20:51

Çoğu kadın, regl dönemindeyken normalde rahatlıkla yaptığı gündelik aktiviteleri gerçekleştirirken zorlanıyor. Twitter'da bu konuyla ilgili sorulan soruya da birçok kişi cevap verdi. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/pullyen/status/17...
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Her sağlıklı kadın, vücudu belli bir olgunluğa eriştikten sonra düzenli olarak belli periyodlarla regl oluyor biliyorsunuz ki...

Her sağlıklı kadın, vücudu belli bir olgunluğa eriştikten sonra düzenli olarak belli periyodlarla regl oluyor biliyorsunuz ki...

Ancak bazılarımız için bu dönem ağrılı ve ağır geçiyor. Bu durum da günlük hayatımızı idame ettirirken zorlanmamıza sebep oluyor.

Ancak bazılarımız için bu dönem ağrılı ve ağır geçiyor. Bu durum da günlük hayatımızı idame ettirirken zorlanmamıza sebep oluyor.

Biz Twitter kullanıcısı, normalde kolay olsa da regl döneminde zorlanılan durumlarla ilgili bir soru sordu.

Biz Twitter kullanıcısı, normalde kolay olsa da regl döneminde zorlanılan durumlarla ilgili bir soru sordu.
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Yapılan paylaşıma da birçok kişi yorumda bulundu.

Yapılan paylaşıma da birçok kişi yorumda bulundu.
twitter.com

Gelin yorumlara birlikte bakalım...

Gelin yorumlara birlikte bakalım...
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Üç gün doğru düzgün uyku uyunamıyor maalesef.

Üç gün doğru düzgün uyku uyunamıyor maalesef.
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Sırtüstü uzanmak. 🥲

Sırtüstü uzanmak. 🥲
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Özellikle ilk gün yürümek...

Özellikle ilk gün yürümek...
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Regl olduğunda dans edebilen kişileri tebrik ediyorum.

Regl olduğunda dans edebilen kişileri tebrik ediyorum.
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Ayy o hissi yaşadım şu an.

Ayy o hissi yaşadım şu an.
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Mümkünse sadece pijamayla geçirelim.

Mümkünse sadece pijamayla geçirelim.
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Zorlanmadan bunları yapabilen varsa da helal olsun diyorum.😊

Zorlanmadan bunları yapabilen varsa da helal olsun diyorum.😊
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Sizin zorlandığınız şeyler neler? Yorumlarda buluşalım...

Sizin zorlandığınız şeyler neler? Yorumlarda buluşalım...
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