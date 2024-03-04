Regl Döneminde Cehenneme Dönen Aktiviteleri Paylaşarak Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler
Regl Döneminde Cehenneme Dönen Aktiviteleri Paylaşarak Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/pullyen/status/17...
Çoğu kadın, regl dönemindeyken normalde rahatlıkla yaptığı gündelik aktiviteleri gerçekleştirirken zorlanıyor. Twitter'da bu konuyla ilgili sorulan soruya da birçok kişi cevap verdi. Bizler de sizin için derledik.👇
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Her sağlıklı kadın, vücudu belli bir olgunluğa eriştikten sonra düzenli olarak belli periyodlarla regl oluyor biliyorsunuz ki...
Ancak bazılarımız için bu dönem ağrılı ve ağır geçiyor. Bu durum da günlük hayatımızı idame ettirirken zorlanmamıza sebep oluyor.
Biz Twitter kullanıcısı, normalde kolay olsa da regl döneminde zorlanılan durumlarla ilgili bir soru sordu.
Yapılan paylaşıma da birçok kişi yorumda bulundu.
Gelin yorumlara birlikte bakalım...
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Üç gün doğru düzgün uyku uyunamıyor maalesef.
Sırtüstü uzanmak. 🥲
Özellikle ilk gün yürümek...
Regl olduğunda dans edebilen kişileri tebrik ediyorum.
Ayy o hissi yaşadım şu an.
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Mümkünse sadece pijamayla geçirelim.
Zorlanmadan bunları yapabilen varsa da helal olsun diyorum.😊
Sizin zorlandığınız şeyler neler? Yorumlarda buluşalım...
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