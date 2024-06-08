Rasim Ozan Kütahyalı: “Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’ten Güçlü”
Rasim Ozan Kütahyalı: “Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’ten Güçlü”
Youtube’da yayın yapan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, son programında yaptığı yorumda “Tayyip Erdoğan’ın gücü Kenan Evren’in gücünün 10 katı, Atatürk’ten güçlü diyorum size” dedi.
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Tartışma yaratan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı yine gündem olacak sözler sarfetti.
Yaptığı Youtube programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ““Tayyip Erdoğan’ın gücü Kenan Evren’in gücünün 10 katı, Atatürk’ten güçlü diyorum size” dedi.
İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:
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