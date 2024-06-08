Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı: “Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’ten Güçlü”

Rasim Ozan Kütahyalı: “Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’ten Güçlü”

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Rasim Ozan Kütahyalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.06.2024 - 17:09

Youtube’da yayın yapan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, son programında yaptığı yorumda “Tayyip Erdoğan’ın gücü Kenan Evren’in gücünün 10 katı, Atatürk’ten güçlü diyorum size” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tartışma yaratan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı yine gündem olacak sözler sarfetti.

Tartışma yaratan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı yine gündem olacak sözler sarfetti.

Yaptığı Youtube programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ““Tayyip Erdoğan’ın gücü Kenan Evren’in gücünün 10 katı, Atatürk’ten güçlü diyorum size” dedi.

Yaptığı Youtube programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ““Tayyip Erdoğan’ın gücü Kenan Evren’in gücünün 10 katı, Atatürk’ten güçlü diyorum size” dedi.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
42
20
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın