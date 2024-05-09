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Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Yatırım Tavsiyesi Olmayan' Açıklama: "Araba ve Konut Almayın. Fiyatlar Düşecek"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Yatırım Tavsiyesi Olmayan' Açıklama: "Araba ve Konut Almayın. Fiyatlar Düşecek"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.05.2024 - 10:23

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, spor, siyaset, hukuk, gündem, tarih her konuda bilgi birikimine sahip olmasıyla ekranlarda yer verilen bir kişi olurken, son değerlendirmesini de ekonomide yaptı. Ancak 'yatırım tavsiyesi değildir' uyarısını eklemeden de geçilmedi.

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Spor programlarında yorumlarındaki ilginçliklerle de tanınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, son dönemde yine kendisi gibi gazeteci olan Nagehan Alçı'yla boşanmasıyla da gündeme gelmişti.

Spor programlarında yorumlarındaki ilginçliklerle de tanınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, son dönemde yine kendisi gibi gazeteci olan Nagehan Alçı'yla boşanmasıyla da gündeme gelmişti.

Alçı'nın sosyal medyadan göndermeleri de ilgi çekmişti.

Hemen hemen her konuda yorumları bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, son olarak ekonomi konusunda öngörüde bulundu.

Hemen hemen her konuda yorumları bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, son olarak ekonomi konusunda öngörüde bulundu.

20 milyon liralık bir evden bahsettiği görülen Kütahyalı, vatandaşın ekonomisinde uzak olsa da "yatırım tavsiyesi değildir" ibaresiyle yorumu paylaşıldı.

Gayrimenkul konusunda uzman isimler, ROK'un söylemlerine yorum yapmadan geçmezken,

Gayrimenkul konusunda uzman isimler, ROK'un söylemlerine yorum yapmadan geçmezken,
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"Ekonomilerdeki" farklılık da yorumlara yansıdı.

"Ekonomilerdeki" farklılık da yorumlara yansıdı.
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İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın konut ve kredi üzerinden "yatırım tavsiyesi" olmayan tavsiyelerine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın konut ve kredi üzerinden "yatırım tavsiyesi" olmayan tavsiyelerine yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce söyledikleri mantıklı mı?

Sizce söyledikleri mantıklı mı?
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20 milyonu olanların anlayabileceği şekilde mi?

20 milyonu olanların anlayabileceği şekilde mi?
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