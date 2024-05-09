Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Yatırım Tavsiyesi Olmayan' Açıklama: "Araba ve Konut Almayın. Fiyatlar Düşecek"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, spor, siyaset, hukuk, gündem, tarih her konuda bilgi birikimine sahip olmasıyla ekranlarda yer verilen bir kişi olurken, son değerlendirmesini de ekonomide yaptı. Ancak 'yatırım tavsiyesi değildir' uyarısını eklemeden de geçilmedi.