Rapunzel Gerçek Oldu: 14 Yıldır Saçlarını Kesmiyor
Rapunzel Gerçek Oldu: 14 Yıldır Saçlarını Kesmiyor
Bolu'da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır'ın saçları doğduğu günden bu yana hiç kesilmedi. Zeynep Satır'ın 14 yıldır kesilmeyen saçlarının uzunluğu 160 santime ulaştı.
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Uzun saçlarının çevresi tarafından ilgi gördüğünü belirten Zeynep Naz Satır, "O benim artık bir parçam gibi. Kesmeyi düşünmüyorum. İnsanlar çok beğeniyor, çok yakıştığını söylüyor. Ben de mutlu oluyorum. Güzel bir duygu" dedi.
Gülten Satır ise "Kızımın saçları için çeşitli yağlar, vitaminler kullanıyorum. Doğduğunda ben kendi kendime bir söz verdim. Okula gidene kadar kestirmeyecektim. Okuldan sonra da kendi kararını kendi versin dedim. Bu sefer o vazgeçmedi kestirmekten ve bugüne geldik. Doğduğundan beri hiç kesmedik. Bundan sonra da benim için de çok zor, onun için de çok zor" diye konuştu.
Baba Mustafa Satır da "Biz daha önce de 'Kızım o kadar fazla büyütmene gerek yok' dedik ama dinlemedi. Annesi her sabah saçını örüyor, yarım saat zaman harcıyor" ifadelerini kullandı.
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