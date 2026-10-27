Rap'in Cesur Kadınlarından Megan Thee Stallion'ı İnceliyoruz!

2019 yılında yayımlanan Hot Girl Summer, Nicki Minaj ve Ty Dolla $ign'ın da katkısıyla büyük bir hit oldu. Ancak Hot Girl Summer yalnızca bir şarkı olarak kalmadı. Megan'ın özgüvenli ve kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşama fikrini temsil eden bir ifadeye dönüştü.