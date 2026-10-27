Rap'in Cesur Kadınlarından Megan Thee Stallion'ı İnceliyoruz!
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Megan Thee Stallion, rap dünyasına kadınların bu türde nasıl konumlandırılabileceğine dair ezberleri değiştirerek girdi. Houston sokaklarından çıkan Megan’ın hikayesi, viral videolardan dünya listelerinin zirvesine uzanan klasik bir başarı öyküsünden çok daha fazlasını anlatıyor. Haydi bu yolculuğa yakından bakalım!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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