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Rap'in Cesur Kadınlarından Megan Thee Stallion'ı İnceliyoruz!

etiket Rap'in Cesur Kadınlarından Megan Thee Stallion'ı İnceliyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Megan Thee Stallion, rap dünyasına kadınların bu türde nasıl konumlandırılabileceğine dair ezberleri değiştirerek girdi. Houston sokaklarından çıkan Megan’ın hikayesi, viral videolardan dünya listelerinin zirvesine uzanan klasik bir başarı öyküsünden çok daha fazlasını anlatıyor. Haydi bu yolculuğa yakından bakalım!

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WAP

Megan Thee Stallion, 1995 yılında Teksas'ta dünyaya geldi ve Houston'da büyüdü. Rapçi olan annesi Holly Thomas sayesinde müzikle küçük yaşta tanıştı. Üniversitede eğitim görürken freestyle yarışmalarına katılmaya başlayan Megan, özellikle sosyal medyada yayılan videolarıyla kısa sürede dikkat çekti. Megan, uzun boyu ve fiziği nedeniyle çevresindeki insanların ona stallion demesinden yola çıkarak bu ifadeyi sahne adına dönüştürdü. Kariyerinin ilk dönemlerinde Tina Snow gibi farklı alter egolar da kullandı. Bu karakterler, onun daha özgüvenli ve sert rapçi tarafını ortaya çıkarmasını sağladı.

Savage

2018 yılında 300 Entertainment ile anlaşan Megan, Big Ole Freak şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Şarkı Billboard Hot 100 listesine girerek onun artık yalnızca Houston'da tanınan bir rapçi olmadığını gösterdi. Ardından Fever albümü geldi ve Megan'ın yıldızının giderek parlamasını sağladı.

Hot Girl Summer

2019 yılında yayımlanan Hot Girl Summer, Nicki Minaj ve Ty Dolla $ign'ın da katkısıyla büyük bir hit oldu. Ancak Hot Girl Summer yalnızca bir şarkı olarak kalmadı. Megan'ın özgüvenli ve kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşama fikrini temsil eden bir ifadeye dönüştü.

Sweetest Pie

Megan'ın 2020 yılında yayımlanan Savage şarkısı, sosyal medyada başlayan dans akımı sayesinde yeniden büyük bir çıkış yaptı. Ardından Beyoncé'nin yer aldığı Savage Remix geldi. Şarkı Billboard Hot 100'de bir numaraya yükseldi ve Megan'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Thot Shit

Cardi B ile yaptığı WAP, Megan'ın dünya çapında tanınmasını sağlayan en büyük hitlerinden biri oldu. Şarkı açık sözleri nedeniyle ciddi tartışmalar yaratsa da müzik listelerinde büyük başarı elde etti. Megan böylece yalnızca rap dinleyicilerinin değil, ana akım pop kültürünün de önemli isimlerinden biri haline geldi.

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Body

Megan, 2021 Grammy Ödülleri'nde Best New Artist, Best Rap Song ve Best Rap Performance ödüllerini kazandı. Özellikle Savage Remix ile elde ettiği başarı, genç rapçinin sektördeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Böylece kısa sürede viral olan bir isimden Grammy ödüllü bir sanatçıya dönüştü.

Mamushi

2022 yılında yayımlanan Traumazine, Megan'ın önceki çalışmalarına göre daha kişisel bir albümdü. Rapçinin yaşadığı kayıplar, travmalar ve sektörde karşılaştığı sorunlar albümün önemli temaları arasında yer aldı. Megan böylece yalnızca güçlü ve özgüvenli tarafını değil, kırılganlığını da müziğine taşıdı.

Girls in the Hood

Hiss

2024 yılında yayımlanan Hiss, Megan'ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şarkı Billboard Hot 100'de bir numaraya yükselerek onun üçüncü liste liderliğini getirdi. Aynı yıl Megan adlı albümünü yayımlayan rapçi, kariyerinin başındaki enerjisini daha olgun bir müzikal kimlikle birleştirdi.

Cash Shit

Megan'ın kariyerindeki en önemli değişimlerden biri müziğinin kontrolünü giderek daha fazla kendi eline alması oldu. 2026 yılında Interscope Records ile yaptığı anlaşmayla küresel dağıtım desteği alırken ana kayıtlarının ve yayın haklarının mülkiyetini koruyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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