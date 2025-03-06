Rangers'ın Golcüsünden Fenerbahçe Maçında Icardi Sevinci

UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Desser'ın golüyle maçın başında 1-0 geriye düşerken Djiku 31'de eşitliği sağladı. Cerny, 42'de Rangers'ı bir kez daha öne geçirdi.