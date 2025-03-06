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Rangers'ın Golcüsünden Fenerbahçe Maçında Icardi Sevinci

Rangers'ın Golcüsünden Fenerbahçe Maçında Icardi Sevinci

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 21:41

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers'ın forveti Cyriel Dessers, takımını 1-0 öne geçirdikten sonra Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı.

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İlk yarı 2-1 bitti

İlk yarı 2-1 bitti

UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Desser'ın golüyle maçın başında 1-0 geriye düşerken Djiku 31'de eşitliği sağladı. Cerny, 42'de Rangers'ı bir kez daha öne geçirdi.

Dessers, Icardi sevinci yaptı 👇

Dessers, Icardi sevinci yaptı 👇

İskoç temsilcisinin 30 yaşındaki golcüsü, 7. dakikada kaydettiği golünü Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevinciyle kutladı.

Dessers'ın golü 👇

Djiku'nun golü 👇

Cerny'nin golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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