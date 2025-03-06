Rangers'ın Golcüsünden Fenerbahçe Maçında Icardi Sevinci
Rangers'ın Golcüsünden Fenerbahçe Maçında Icardi Sevinci
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers'ın forveti Cyriel Dessers, takımını 1-0 öne geçirdikten sonra Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı.
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İlk yarı 2-1 bitti
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Dessers, Icardi sevinci yaptı 👇
Dessers'ın golü 👇
Djiku'nun golü 👇
Cerny'nin golü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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