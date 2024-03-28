Ramazan’da Kilonu Korumak İçin Hangi Egzersizi Yapmalısın?
Ramazan’da Kilonu Korumak İçin Hangi Egzersizi Yapmalısın?
Ramazan ayında kilonu korumanı sağlayacak egzersizin ne olduğunu söylüyoruz! Hazırsan başlayalım. 👇
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1. Öncelikle, egzersizin senin için anlamını öğrenebilir miyiz?
2. Can alıcı soruyla devam edelim: Gün içerisinde susuzluğa dayanabiliyor musun?
3. Senin için en uygun egzersiz zamanı hangisi?
4. Pekii, senin önceliğin dayanıklılık mı yoksa esneklik mi?
5. Hangi aralıklarla egzersiz yapabileceğini düşünüyorsun?
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6. Pekii, günde kaç saatini egzersiz yapmaya ayırabilirsin?
7. Hangi egzersiz tipi sana daha uygun?
8. Genelde bir günün nasıl geçer?
9. Spor yaptıktan sonra bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyar mısın?
10. Son bir soru daha: Egzersiz yapmandaki temel motivasyonun nedir?
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