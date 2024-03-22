Ramazan’da Farklı Bir Tarif Denemek İsteyenlere: Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme Tarifi Nasıl Yapılır?
Ramazan’da Farklı Bir Tarif Denemek İsteyenlere: Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme Tarifi Nasıl Yapılır?
Pek çoğumuzun yemekten asla vazgeçmediği Tavuklu Çökertme, kajun baharatlı labne ile buluştu! Kulağa biraz farklı gelse de, tadı enfes ve yedikçe yediriyor! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇
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Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme nasıl yapılır?
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