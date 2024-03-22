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Ramazan’da Farklı Bir Tarif Denemek İsteyenlere: Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme Tarifi Nasıl Yapılır?

etiket Ramazan’da Farklı Bir Tarif Denemek İsteyenlere: Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme Tarifi Nasıl Yapılır?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 21:01

Pek çoğumuzun yemekten asla vazgeçmediği Tavuklu Çökertme, kajun baharatlı labne ile buluştu! Kulağa biraz farklı gelse de, tadı enfes ve yedikçe yediriyor! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme nasıl yapılır?

Kajun Baharat Labneli Tavuklu Çökertme nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 180 gr İçim Kajun Baharalı Labne

  • 400 gr tavuk eti

  • 1 küçük boy kuru soğan

  • 1 adet yeşil sivri biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 orta boy patates

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

1. Soğan ve biberleri ayıklayıp küp küp doğrayalım. Ardından bir tabağa alalım.

2. Yapışmaz tavada yağı kızdırıp jülyen usulü kestiğimiz tavuklarımızı tavada yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kavuralım.

3. Ardından doğradığımız soğan ve biberleri, kavurduğumuz tavukların üzerine ekleyelim.

4. Patatesleri soyup ince ince keselim ve kızartalım.

5. Kızarttığımız patatesleri bir servis tabağına alalım. 

6. Sonrasında İçim Kajun Baharatlı Labne'yi bir kaseye alalım ve dövülmüş sarımsaklarla beraber karıştıralım.

7. Servis tabağına aldığımız patateslerin üzerine, hazırladığımız labne karışımını yayalım.

8. Son olarak kavurduğumuz tavukları labneli karışımın üzerine dökelim ve servis edelim.

Afiyet olsun!

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