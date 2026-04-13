Prof. Dr. Orhan Şen’den Acil Durum Çağrısı! 'Süper El Nino' Uyarısı: Türkiye İçin Kritik Günler Kapıda!

Meteoroloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde yağışlı periyodun sona erdiğini ve önümüzdeki süreçte yaz yağmurlarının mevsim normallerinin çok altında kalacağını duyurdu. Özellikle Doğu Pasifik bölgesinde deniz suyu sıcaklıklarının beklenmedik bir hızla yükselmesiyle tetiklenen 'Süper El Nino' fenomeninin, küresel iklim dengelerini altüst ederek Türkiye’de de ciddi bir kuraklık riskini beraberinde getireceği öngörülüyor.

Geçmişte 1997 ve 2016 yıllarında yaşanan benzer doğa olaylarının dünya genelindeki yağış rejimlerini kökten değiştirdiğini hatırlatan uzmanlar, bu kez çok daha etkili bir döngüyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtiyor.

Mevcut durumda barajlardaki doluluk oranlarının vatandaşlarda sahte bir güven duygusu oluşturmaması gerektiği ifade edilirken, su kaynaklarının korunması için bugünden itibaren sıkı bir tasarruf dönemine girilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.