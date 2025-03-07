Prof. Dr. Oğuz Özyaral Ece Gürel’in Ölüm Sebebine Dair Ekol TV’de Açıklama Yaptı

4. gün bulunan Ece Gürel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ölüm nedeni ise çok organ yetmezliği olarak açıklandı. Ekol TV’ye konuk olan Prof. Dr. Oğuz Özyaral da konuya dair yorumunu yayında dile getirdi.