Prof. Dr. Oğuz Özyaral Ece Gürel’in Ölüm Sebebine Dair Ekol TV’de Açıklama Yaptı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral Ece Gürel’in Ölüm Sebebine Dair Ekol TV’de Açıklama Yaptı
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel’in hayatta oluşu hepimize bir “Oh!” çektirmişti. Gürel’in kaldırıldığı hastanede ilk müdahaleler esnasında kalbinin durduğu ve yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı. Bugün ise ne yazık ki vefat haberi aktarıldı.
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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na giden Gürel’den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama kurtarma ekipleri devreye girmişti.
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Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Gürel’in vücut ısısının 30’lu derecelerde olması durumunda müdahelenin kolay olabileceğini ancak vücut ısısının çok düşük olmasının riski artırdığını dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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