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Prof. Dr. Oğuz Özyaral Ece Gürel’in Ölüm Sebebine Dair Ekol TV’de Açıklama Yaptı

Prof. Dr. Oğuz Özyaral Ece Gürel’in Ölüm Sebebine Dair Ekol TV’de Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 11:39

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel’in hayatta oluşu hepimize bir “Oh!” çektirmişti. Gürel’in kaldırıldığı hastanede ilk müdahaleler esnasında kalbinin durduğu ve yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı. Bugün ise ne yazık ki vefat haberi aktarıldı.

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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na giden Gürel’den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama kurtarma ekipleri devreye girmişti.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na giden Gürel’den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama kurtarma ekipleri devreye girmişti.

4. gün bulunan Ece Gürel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ölüm nedeni ise çok organ yetmezliği olarak açıklandı. Ekol TV’ye konuk olan Prof. Dr. Oğuz Özyaral da konuya dair yorumunu yayında dile getirdi.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Gürel’in vücut ısısının 30’lu derecelerde olması durumunda müdahelenin kolay olabileceğini ancak vücut ısısının çok düşük olmasının riski artırdığını dile getirdi.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Gürel’in vücut ısısının 30’lu derecelerde olması durumunda müdahelenin kolay olabileceğini ancak vücut ısısının çok düşük olmasının riski artırdığını dile getirdi.

Vücut ısısının düşük olması sebebiyle de hastaneye kaldırılsa da durumun değişmeyeceğini ifade etmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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