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Prime İndirimli Modellerden: Yanınızda Dünyaları Taşımanızı Sağlayacak Valizler ve Bavul Setleri

etiket Prime İndirimli Modellerden: Yanınızda Dünyaları Taşımanızı Sağlayacak Valizler ve Bavul Setleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 08:01

Seyahatlerinizi daha konforlu ve şık hale getirmek için valiz ve çanta kategorisindeki en sevilen markalar Prime İndirim Festivali'nde büyük indirimlerle karşınızda. Hem dayanıklı hem de estetik valiz seçeneklerini avantajlı fiyatlarla yakalamak için bu fırsatı kaçırmayın!Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsonite Unisex S'CURE Valiz gündelik - Crimson Red

1. Samsonite Unisex S'CURE Valiz gündelik - Crimson Red

Şık ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Samsonite Unisex S'CURE Valiz, seyahatlerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir seçenek. Hafifliği sayesinde taşımak son derece kolay ve geniş iç hacmi ile eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Göz alıcı Crimson Red rengi ile stil sahibi bir seyahat deneyimi sunuyor.

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2. Samsonite Unisex S'CURE Valiz Gündelik - Lime

2. Samsonite Unisex S'CURE Valiz Gündelik - Lime

Lime renginin canlılığıyla seyahatlerinize enerji katacak olan Samsonite Unisex S'CURE Valiz, pratik ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Dört tekerlekli sistemi sayesinde hareket kabiliyeti üst düzeyde. Hafif ve dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

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3. MÇS Polipropilen Orta Boy Valiz V305 65 Cm Lacivert Gri

3. MÇS Polipropilen Orta Boy Valiz V305 65 Cm Lacivert Gri

MÇS Polipropilen Orta Boy Valiz, şık lacivert ve gri renk kombinasyonu ile tarzınızı tamamlıyor. Orta boy yapısıyla hem kısa hem de uzun tatiller için ideal. Polipropilen malzemesi sayesinde darbelere karşı dayanıklı, seyahatlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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4. EHS 5235 4 Teker PP Valiz Seti Su Yeşili

4. EHS 5235 4 Teker PP Valiz Seti Su Yeşili

EHS 5235 4 Teker PP Valiz Seti, su yeşili rengiyle dikkat çeken zarif ve fonksiyonel bir seçenek. Üç boydan oluşan bu set, farklı seyahat ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı. Dört tekerlekli yapısı sayesinde valizlerinizi kolaylıkla taşıyabilir, rahatça yolculuk yapabilirsiniz.

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5. Samsonite Lıtebeam-Spınner Valiz - Tangerine Orange

5. Samsonite Lıtebeam-Spınner Valiz - Tangerine Orange

Samsonite Litebeam-Spinner Valiz, tangerine orange rengiyle seyahatlerinize enerjik bir hava katıyor. Hafif ve sağlam yapısı sayesinde her türlü yolculukta konforlu kullanım sağlar. Ergonomik tasarımı ile eşyalarınızı güvenle taşıyabileceğiniz bu valiz, stili ve işlevselliği bir arada sunuyor.

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6. American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz Tsa

6. American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz Tsa

American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz TSA, modern tasarımıyla seyahatlerinize şıklık katıyor. TSA kilit sistemi sayesinde güvenli bir yolculuk sunar. Hem hafif hem de dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım için idealdir.

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7. Skyfly Mor Abs 3 Lü Valiz Seti (Büyük Boy Orta Boy Küçük Boy)

7. Skyfly Mor Abs 3 Lü Valiz Seti (Büyük Boy Orta Boy Küçük Boy)

Skyfly Mor Abs 3'lü Valiz Seti, mor rengiyle göz alıcı bir şıklık sunuyor. Üç farklı boy valizle her seyahate uygun seçenekleri bir arada bulacaksınız. Dayanıklı ABS malzemesiyle darbelere karşı koruma sağlayan bu set, stil ve sağlamlığı birleştiriyor.

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8. Samsonite Lıtebeam - Spinner Valiz - Midnight Blue

8. Samsonite Lıtebeam - Spinner Valiz - Midnight Blue

Samsonite Litebeam-Spinner Valiz, midnight blue renginin zarafetiyle öne çıkıyor. Hafif yapısı ve dört tekerleği sayesinde rahat bir taşıma imkanı sunar. İç genişliği sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirip güvenle seyahat edebilirsiniz.

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9. Samsonite Unisex S'CURE Valiz - Gündelik - Dark Blue

9. Samsonite Unisex S'CURE Valiz - Gündelik - Dark Blue

Samsonite Unisex S'CURE Valiz, dark blue rengiyle zarif ve sofistike bir duruş sergiliyor. Güçlü dış yüzeyi ve kilit sistemi ile eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

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10. American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz Tsa - Deep Fuchsia

10. American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz Tsa - Deep Fuchsia

American Tourister Sea Seeker Spinner Valiz TSA, deep fuchsia rengiyle göz alıcı bir tasarıma sahip. TSA kilidiyle ekstra güvenlik sunarken, hafif yapısı ile kolayca taşınabilir. Seyahatlerinizi hem şık hem de pratik bir şekilde tamamlamak isteyenler için ideal bir seçenek.

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