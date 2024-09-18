Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Kozmetik , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Tommy Hilfiger Marka Monttan Kiehl's Göz Kremi'ne 18 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Tommy Hilfiger Marka Monttan Kiehl's Göz Kremi'ne 18 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 11:59

Bugün sizlerle birbirinden cazip indirimleri paylaşıyoruz! Tommy Hilfiger imzası taşıyan şık ve konforlu montlar, soğuk kış günlerinde stilinizi ve konforunuzu bir arada sunuyor. Ayrıca, Kiehl's'ın Creamy Eye Treatment serisinden avokado özlü yoğun nemlendirici göz kremi,  cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor. 18 Eylül 2024 tarihindeki bu muhteşem fırsatları kaçırmayın, günlük alışverişlerinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Puma Phase Backpack Unisex Sırt Çantası 07994332

1. Puma Phase Backpack Unisex Sırt Çantası 07994332

1.200,00 TL yerine 839,00 TL.

Puma Phase Backpack Unisex Sırt Çantası

Hepsiburada

2. Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Kulplu Çelik Termos 1.5 Lt. Green ST-206

2. Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Kulplu Çelik Termos 1.5 Lt. Green ST-206

1.299,90 TL'den 699,90 TL'ye düştü.

Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Kulplu Çelik Termos 1.5 Lt. Green ST-206

Hepsiburada

3. Konfor Halı Rusticana 3101 Jüt Tabanlı Modern Örme Kilim

3. Konfor Halı Rusticana 3101 Jüt Tabanlı Modern Örme Kilim

679,90 TL yerine şimdi sepette 479,92 TL.

Konfor Halı Rusticana 3101 Jüt Tabanlı Modern Örme Kilim

Hepsiburada

4. Adidas Crazychaos 2000 Spor Ayakkabı

4. Adidas Crazychaos 2000 Spor Ayakkabı

5.499,99 TL yerine sepette 2.999,20 TL.

adidas Crazychaos 2000 Spor Ayakkabı

Hepsiburada

5. Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado Ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi 14 ml

5. Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado Ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi 14 ml

1.450,00 TL yerine şimdi 1.087,00 TL.

Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado Ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi 14 ml

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. MURISE 8 Parçalı Ambalaj Küpleri

6. MURISE 8 Parçalı Ambalaj Küpleri

Şimdi %10 indirimle  539,99 TL.

MURISE 8 Parçalı Ambalaj Küpleri

Amazon'da yer alan indirimdeki ürünlerin hepsi burada

Amazon

7. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

7. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

389,90 TL yerine -%15 indirimle 329,90 TL.

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

Amazon

8. L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

8. L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

445,00 TL yerine şimdi 395 TL.

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Amazon'da yer alan indirimdeki ürünlerin hepsi burada

Amazon

9. Levi's Relaxed Baby Tab Tişört Erkek

9. Levi's Relaxed Baby Tab Tişört Erkek

920,95 TL'den  385,90 TL'ye düştü.

Levi's Relaxed Baby Tab Tişört Erkek

Amazon

10. Tommy Hilfiger Tjm Hooded Ceket Erkek

10. Tommy Hilfiger Tjm Hooded Ceket Erkek

4.199,40 TL yerine indirimle 3.022,90 TL.

Tommy Hilfiger Tjm Hooded Ceket Erkek

Amazon'da yer alan indirimdeki ürünlerin hepsi burada

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Wrangler Kısa Kollu Polo T-shirt Erkek

11. Wrangler Kısa Kollu Polo T-shirt Erkek

Çok satanlarda yer alan bu tişört şimdi sepette 380,35 TL.

Wrangler Kısa Kollu Polo T-shirt Erkek

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın