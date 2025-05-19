Prens'in Son Bölümünde Cengiz Atay'ın Rol Aldığı Sahnede Ezel Dizisine 'Cengiz Atay' Göndermesi Yapıldı

Hangi sahneye ayrıca gülelim, hangi sahnedeki detayı yakalayalım diye aklımızı delirmek üzere olduğumuz Prens, 3. sezonuyla da yine kasıp kavuruyor. Bu sezon sık sık göndermelere yer verilen Prens'in 3. sezon 2. bölümünde Babam ve Oğlum'un yanı sıra Ezel dizisine de gönderme yapıldı. Üstelik Yiğit Özşener'in canlandırdığı karakterle, yine kendi karakteri olan Cengiz'e! Bakalım bu kez yine nasıl güldürmüşler bizi?