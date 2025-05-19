Prens'in Son Bölümünde Cengiz Atay'ın Rol Aldığı Sahnede Ezel Dizisine 'Cengiz Atay' Göndermesi Yapıldı
Hangi sahneye ayrıca gülelim, hangi sahnedeki detayı yakalayalım diye aklımızı delirmek üzere olduğumuz Prens, 3. sezonuyla da yine kasıp kavuruyor. Bu sezon sık sık göndermelere yer verilen Prens'in 3. sezon 2. bölümünde Babam ve Oğlum'un yanı sıra Ezel dizisine de gönderme yapıldı. Üstelik Yiğit Özşener'in canlandırdığı karakterle, yine kendi karakteri olan Cengiz'e! Bakalım bu kez yine nasıl güldürmüşler bizi?
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Prens üçüncü sezonuyla yine kahkahaya boğmaya devam ediyor.
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Prens'te Ezel'den Cengiz Atay'a yapılan göndermeyi beraber izleyelim:
Eğer Ezel izlediyseniz Cengiz Atay'ın "Hadi be"lerinden haberdarsınızdır ama yine de hatırlatalım:
İzleyiciler de göndermeyi havada yakaladı tabii:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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izlemeyen için bombok bi sahne eminim ki tam izlesek güleceğiz ama bu haber başlığı niteliği taşımıyor ki. bizi de yoruyosun admin !!
bu kadar çok tekrarlanınca sanki bir kadın ismi gibi geliyor hadibe hasibe hadise