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Pratik Yapımıyla “Ben Bunu Daha Önce Neden Denememişim” Dedirtecek 10 Enfes Yemek Tarifi

Pratik Yapımıyla “Ben Bunu Daha Önce Neden Denememişim” Dedirtecek 10 Enfes Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 20:01

Yemek yapma konusunda herkesin bir uzmanlığı olduğu gerçek. Ama en deneyimli isimler bile zaman zaman mutfakta yeniliklere açık olmalı. 'Neden' diyenler için harika tariflerden oluşan bir öneri listesi hazırladık.

İşte daha önce denemediğinize pişman olacağınız yemek tarifleri!

1. Sebzeli Zerdeçallı Tavuk Çorbası

1. Sebzeli Zerdeçallı Tavuk Çorbası

Çorba denilince akla gelen klasik tarifler bu öneriyle rafa kalkıyor. Hazırsanız, içeriğimize zengin ve besleyici bir çorba tarifi ile başlayalım!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 26 dk (17 dk basınç oluşturma - 3 dk pişirme -  6 dk basınç boşaltma)

Pişirme Basıncı: 60 kPa

Malzemeler:

  • 200 gr tavuk göğüs fileto

  • 1 havuç

  • 100 gr kabak

  • 1 taze soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zencefil, rende

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 ml tavuk bulyon

  • 200 gr hindistan cevizi sütü

  • 60 gr mini ıspanak

  • 70 gr brokoli çiçeği

Yapılışı:

1. İlk önce tavukları küçük küçük doğrayın, havuçları ve kabakları da yıkayıp halka halka dilin. Taze soğanı kıydıktan sonra bütün malzemeleri cihazın iç haznesine yerleştirin. Üzerine ise zerdeçal, garam masala, bal, kimyon ve tuz ekleyip karıştırın. Tavuk bulyonu ve sütü ilave ettikten sonra kapağı kilitleyin.

2. Pişirme yöntemini 'Poultry' moduna getirip basınç ayarını onaylayın.

Not: Cihaz üzerindeki her biri farklı nitelikteki 35 ön ayar arasından bulacağınız 'Poultry' modu size hız kazandırır. Bu moda daha çabuk erişmek isterseniz ayarı favorilerinize eklemeyi de deneyebilirsiniz. 

3. Cihaz sihrini yaparken siz ıspanakları yıkayın ve brokoli çiçeklerini doğrayın. Basınç boşaldıktan sonra ise kapağı açın ve içine doğradığınız malzemeleri ekleyin. Ardından 'Sıcak Tut' işlevini aktif hale getirip 2 dakika daha çalıştırın.

Afiyet olsun! 😍

2. Yeşil Arpa Salatası

2. Yeşil Arpa Salatası

Arpa şehriyeyi seviyorsanız bir de bu yaratıcı salata tarifini denemelisiniz!😎

Hazırlama Süresi: 20 dakika (+ 30 dk pasif zaman)

Pişirme Süresi: 38 dk

Pişirme Basıncı: 70 kPa

Malzemeler:

  • 200 gr frenk arpası

  • 600 ml su

  • 200 gr yeşil fasulye

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gr edamame, donmuş

  • 4 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı dijon hardalı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

  • 50 gr mini ıspanak

  • 50 gr roka

Yapılışı:

1. Öncelikle arpayı sudan geçirin ve gerektirdiği kadar su ile birlikte iç hazneye alın. Kapağı kilitleyip 'Manuel, 10 dk, 70 kPa' ayarında pişmeye bırakın. Bu işlemin ardından pişen arpayı sudan geçirip kenarda soğumaya bırakın.

2. Arpalar beklerken siz yeşil fasulyeleri doğrayın ve cihaz pişirme yöntemini 'Soteleme, 10 dk' olarak ayarlayın. İç hazneye sıvı yağı ve fasulyeleri koyup 5 dakika soteleyin. Edamemeyi de hazneye alıp 5 dakika daha karıştırın, ardından pişen sebzeleri hazneden alıp yanda soğumaya bırakın.

3. Bir kapta salata için sos hazırlamaya başlayın. Ispanak ve rokayı yıkayıp kurutun, her şeyi derin bir kapta karıştırın.

Bu tarif sizi tüm gün tok tutacak! 🍀

3. Brokolili ve Dana Sosisli Orzo

3. Brokolili ve Dana Sosisli Orzo

Klasik pilavlardan sıkıldıysanız bu besleyici pilav da yeni favoriniz olmaya en iyi adaylardan!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 43 dk

Pişirme Basıncı: 70 kPa

Malzemeler:

  • 150 gr brokoli

  • 240 gr buzağı sosisleri

  • 300 gr frenk arpası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 900 ml sebze bulyon

  • 2 tutam tuz

  • 0,5 limon

  • 40 gr rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

1. Öncelikle brokoliyi yıkayıp doğrayın, sosislerin zarını alıp dilimleyin, inci arpayı ise sudan geçirerek nişastasından ayırın.

2. Pişirme yöntemini 'Soteleme' moduna getirip onaylayın. Ardından hazneye zeytinyağını ve sosisleri koyup 8 dakika karıştırın. Üzerine brokoli saplarını ilave ettikten sonra 2 dakika daha soteleyin.

3. Bu işlemin ardından sebze bulyonu ve arpayı ilave edip cihaz kapağını kilitleyin. Ayarı ise 'Dana eti, 10 dk, 70 kPa' olarak düzenleyin. 

Not: Bu esnada birkaç malzemeyi koymayı unutrsanız telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü menüdeki 'Malzeme ekle' ayarı sayesinde eksik malzemeleri zahmetsizce karışıma ekleyebilir ve pişirmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

4. Yemeğiniz pişerken siz limon kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. Basınç boşaldıktan sonra cihazın kapağını açarak içine limon suyunu, parmesan peynirini, kalan brokoli çiçeklerini ve tuzu ekleyip güzelce harmanlayın.

Elinize sağlık! 🥦

4. Fasulye ve Kale Lahana Çorbası

4. Fasulye ve Kale Lahana Çorbası

Kışın sizin için en iyi alternatif çorba pişirmekse, çorbadan çok yemeğe benzeyen bu tarifi de daha önce neden yapmadığınızı anlamayacaksınız!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 31 dk 

Pişirme Basıncı: 30 kPa

Malzemeler:

  • 400 gr havuç

  • 480 gr beyaz fasulye, konserve

  • 400 gr kale lahana

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 litre sebze bulyon

  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. İlk önce havuçları yıkayın, soyun, uzunlamasına kesin. Kale lahanayı yıkayıp sap kısımlarını atın ve ince şeritler halinde doğrayın.

2. Pişirme yöntemini 'Manuel, 5 dk, 30 kPa' moduna ayarlayın. Ayarı başlatmak için onay düğmesine basılı tutun.

3. Süre sonunda basıncı boşalan cihazın kapağını açın, yarım saat gibi kısa bir süre içinde hazırlanan yemeği servis kaselerine alın ve üzerine zeytinyağı gezdirip afiyetle tüketin.

İşte bu kadar basit! ❤️

5. Kung Pao Usulü Tavuk

5. Kung Pao Usulü Tavuk

Çin'in en doyurucu ve popüler yemeklerinden olan bu tarif, mutfağınızdaki temel malzemelere birkaç Uzak Doğu sosu ekleyerek hazırlayacağınız kadar kolay. Malzeme listesi biraz uzun olsa da hazırlama aşamasının pratikliğine siz bile şaşıracaksınız!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 29 dk

Pişirme Basıncı: 60 kPa

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk fileto

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 1 taze soğan

  • 2 yeşil acı biber

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı hoisin sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 50 gr yer fıstığı

  • 1 taze soğan

Yapılışı:

1. Tavuk filetoları ufak küpler halinde doğrayıp bir kaseye alarak başlayın. Doğranan tavukların üzerine mısır nişastası ile zeytinyağı ilave edip karıştırın.

2. Kırmızı biberi, taze soğanı ve acı biberleri yıkayıp ufak ufak doğrayın, zencefili ve sarımsağı ise rendeleyin.

3. Pişirme yöntemini 'Soteleme' ayarına getirip cihazın haznesine yağı, tavukları, rende zencefili sarımsağı, taze soğanı, dolmalık biberi ve acı biberi ekleyin. 5 dakika ara ara karıştırarak soteledikten sonra hazneye hoisin sosunu, soya sosunu, balı ve susam yağını da ilave edin. 5 dakika daha bu şekilde soteleyin.

4. Soteleme sonunda hazneye yer fıstıklarını ekleyip kapağı kilitleyin.

5. Ardından ayarı 'Beyaz et, 5 dk, 60 kPa' olarak düzenleyip onay düğmesine basın.

6. Cihaz sayıma başlarken siz servis için taze soğanı yıkayıp doğramaya başlayın. Basınç tamamen boşaldıktan sonra kapağı açın ve yemeğinizi tek başına veya pilav üzerine alarak doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.

Not: Eğer yemeğinizin daha kıvamlı olmasını isterseniz, pişirme işleminin ardından cihaz modunu 'Sos yoğunlaştırma' olarak ayarlayabilir ve bu popüler lezzeti kendi damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz. 

İçindeki malzemeler ile tam bir besin deposu olan bu otantik tarif size çok iyi gelecek! 🤗

6. Deniz Ürünleri Laksası

6. Deniz Ürünleri Laksası

Malzemeleri bol olsa da hazırlaması fazlasıyla pratik olan başka bir Uzak Doğu tarifimiz daha var. Üstelik bu sefer çok daha besleyici! 

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 22 dk

Pişirme Basıncı: 40 kPa

Malzemeler:

  • 60 gr pirinç noodle

  • 60 gr laksa ezme

  • 500 ml sebze bulyon

  • 1 yemek kaşığı balık sosu

  • 0,5 çay kaşığı şeker

  • 200 gr hindistan cevizi sütü

  • 300 gr morina balığı filetosu

  • 100 gr karides

  • 100 gr pak choi çin lahanası

  • 1 salatalık

  • 1 havuç

  • 2 yemek kaşığı maş fasulye filizi

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 çay kaşığı kişniş yaprağı

  • 2 yemek kaşığı kızarmış arpacık soğan

Yapılışı:

1. İlk olarak noodle'ı sıcak suda 10 dakika bekletip süzün ve yanda bekletin.

2. Cihaz pişirme yöntemini 'Soteleme, 10 dk' ayarına getirip ve işlemi onaylayın. Hazneye laksa ezmesini koyup ara sıra karıştırın, 4 dakikanın ardından sebze bulyonu, balık sosunu, şekeri ve hindistan cevizi sütünü ilave edip 6 dakika da böyle karıştırın.

3. 10 dakikanın sonunda morina balığını ve karidesleri bu karışıma ekleyip cihazın kapağını kapatın.

4. Modu 'Deniz ürünleri, 3 dk, 40 kPa' olacak şekilde ayarlayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Balıklar pişerken sebzeleri hazırlamaya başlayın. Pak choi lahanasını uzunlamasına dört parçaya bölün, havucu ve salatalığı ince ince dilimleyin, fasulye filizlerini durulayın, acı biberi ve kişniş yapraklarını da doğrayın.

6. Pişme işlemi bitip basınç boşalınca cihazın kapağını açın. Enfes karışıma lahanayı ekleyip harmanlayın, 1 dakika kadar dibe çökene kadar bekleyin.

Sonrasında servis kasesinin en altına ilk başta pişirdiğiniz noodle'ı koyun. Üzerine pak choi çin lahanasını ilave edin. Ardından havuç, salatalık ve maş fasulye filizlerini ekleyin. Damak zevkinize göre bu karışıma bulyon döküp balıkları ve karidesleri de ilave edin. Son olarak ise süsleme için kızarmış soğanları, acı biberi ve kişniş yapraklarını kullanın.

Bu yaratıcı tariften hem siz hem misafirleriniz çok etkileneceksiniz! ✌️

7. Tam Tahıllı Sebzeli Pilav

7. Tam Tahıllı Sebzeli Pilav

Yemeklerin yanına pilav yapmaya alışmış olabilirsiniz. Ama bu pilav tarifi ezber bozan cinsten, üstelik çok ama çok lezzetli!

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 37 dk

Pişirme Basıncı: 50 kPa

Malzemeler:

  • 200 gr siyah pirinç

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 100 gr havuç

  • 100 gr sarı dolmalık biber

  • 150 gr kabak

  • 50 gr brokoli çiçeği

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı ras el hanout baharat

  • 350 ml sebze bulyon

  • 50 gr bezelye, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Başlangıç olarak siyah pirinci durulayın, soğan ve sarımsağı doğrayın, havucu, dolmalık biberi, kabağı küp haline getirin ve brokoliyi çiçeklerine ayırın.

2. Cihazı 'Soteleme' moduna alıp ve süreyi 10 dakikaya getirin. 

Hazneye zeytinyağını ve kimyonu ekleyip 2 dakika soteleyin. Sonrasında soğanı 2 dakika, havucu 1 dakika, sarımsağı da 5 dakika soteleyin.

3. İşlem sonunda pirinci ve baharat karışımını iç hazneye ekleyin. Üzerine ise sebze bulyonu koyup cihaz kapağını kilitleyin.

4. Pişirme yöntemini 'Manuel, 20 dk, 50 kPa' olarak ayarlayın. İşlemi başlatmak için geri sayım bitene kadar bekleyin.

17 dakika sonunda 'Malzeme ekleme' fonksiyonunu seçin. Basınç tamamen boşalınca kapak kilidi yanıp sönmeye başlayacaktır. Kilidi açın ve karışıma biberi, bezelyeyi, kabağın beyaz kısmını ilave ettikten sonra kapağı tekrar kapatın. Kapağı kilitleyince cihaz eski ayarına dönecektir.

5. Pişirme işlemi sonlanınca basıncın boşalmasını bekleyin, ardından karışıma brokoli çiçeklerini ve kabakların kalan kısımlarını ekleyip bütün malzemeleri iyice karıştırın.

Ellerinize sağlık! 👏

8. Rezeneli ve Portakallı Somon

8. Rezeneli ve Portakallı Somon

Somon yemekten hoşlanıyorsanız ufak dokunuşlarla büyük farklar yaratmaya hazırlansanız iyi olur. Çünkü bu tarif her şeyi değiştirecek!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 17 dk 

Pişirme Basıncı: 40 kPa

Malzemeler:

  • 1 rezene

  • 1 soğan

  • 0,5 çay kaşığı rezene tohumu

  • 3 yemek kaşığı portakal suyu, taze sıkılmış

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 350 ml sebze bulyon

  • 400 gram somon fileto

  • 1 portakal

Yapılışı:

1. Rezeneyi yıkayın, yapraklarından ayırın, kökünü iki parçaya bölün. Soğanı ince ince dilimleyin.

2. Cihazın haznesine dilimlenen rezeneyi, soğanı, rezene tohumlarını, portakal suyunu, tuzu, zeytinyağını, öğütülmüş karabiberi ve bulyonu yerleştirin. En üste ise somonu koyup cihaz kapağını kapatın.

3. Pişirme ayarını 'Deniz Ürünleri' modunda '40 kPa basınç, 5 dk' olarak düzenleyin ve pişirme işlemini başlatın.

4. Balık pişerken siz portakalı fileto şeklinde dilimleyin, en başta ayırdığınız rezene yapraklarını doğrayın ve servis tabağına alın. Basıncı tamamen boşalan cihazın kapağını açarak yemeğinizi de tabağa ekleyin.

Portakalın ve rezenenin mis kokusu sizi büyüleyecek. 🧡

9. Salatalık, Kişniş ve Portakal Salatalı Tavuk Tandır

9. Salatalık, Kişniş ve Portakal Salatalı Tavuk Tandır

Portakal demişken, bir de portakallı tavuk tarifi verelim!

Hazırlama Süresi: 20 dakika + (30 dk pasif zaman)

Pişirme Süresi: 26 dk

Pişirme Basıncı: 60 kPa

Malzemeler:

  • 800 gr tavuk fileto

  • 1 kırmızı acı biber

  • 80 gr tandoori ezme

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı portakal suyu, taze sıkılmış

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 portakal

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 salatalık

  • 200 gr marul yaprağı

  • 3 tutam taze kişniş

  • 1 misket limonu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 2 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Öncelikle filetoları küp küp doğrayın. Kırmızı biberi ince ince kesin ve her şeyi bir kaseye alıp tandoori ezme, süzme yoğurt, taze portakal suyu, tuz ile karıştırın. Etleri bu malzemelere iyice bulayıp 30 dakika buzdolabında bekletin. 

2. Marine olan tavukları cihazın haznesine aktarın ve cihaz kapağını kapatın. Pişirme yöntemini 'Beyaz et' modunda 8 dk, 60 kPa basınca ayarlayın. 

3. Etler basınç altında pişerken salatayı hazırlamaya başlayın. Bunun için portakalları soyup fileto şeklinde doğrayın, kırmızı soğanı dilimleyin, salatalığı kesip marulu yıkayın. Kişnişi ince ince kıydıktan sonra her şeyi bir kaseye alıp taze limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile birleştirin. Tavuklar olana kadar bu karışımı da buzdolabında dinlendirin.

4. Pişirme işlemi bitip basınç boşaldıktan sonra cihazın kapağını açın tavuk etlerinizi 5-10 dakika dinlendirip servis tabağına alın.

Not: İşlem sonunda basınç boşaltma işlemi otomatik olarak devreye girdiğinden ek kontrol yapmanız gerekmez. Bu sistem size tabakları hazırlarken vakit kazandırır ve kısa sürede enfes tarifler hazırlamanıza yardımcı olur. 

Bu leziz tabak sizi hem görsel olarak besleyecek hem de karnınızı doyuracak! 😍

10. Baharatlı Kestaneli Bal Kabağı Yemeği

10. Baharatlı Kestaneli Bal Kabağı Yemeği

Hazır mevsimi gelmişken şöyle tam kıvamında bir bal kabağı yemeği de paylaşalım!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 31 dk 

Pişirme Basıncı: 50 kPa

Malzemeler:

  • 500 gr Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 0,25 çay kaşığı tarçın

  • 0,25 çay kaşığı zerdeçal

  • 0,25 çay kaşığı muskat rendesi

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 250 gr kestane

  • 2 çay kaşığı beyaz balzamik sirke

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 300 ml sebze bulyon

  • 8 tutam taze kişniş

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. Öncelikle bal kabağını yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın. Soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın.

2. Cihazı 'Saute' alın ve iç hazneyi yağlayın. Ardından hazneye soğanları ekleyip 6 dakika soteleyin. Sonrasında tarçın, zerdeçal, muskat, kişniş, sarımsağı ilave edip 1 dakika karıştırın. Son aşamada ise sirkeyi, kestaneyi ve bal kabaklarını ekleyip 3 dakika daha soteleyin.

3. Yemeğinizi damak zevkinize uygun miktarda tuz, biber ve bulyon ile lezzetlendirin. Ardından cihaz kapağını kapatın ve pişirme yöntemini 'Manuel' ayara getirip 50 kPa basınç altında pişirin.

Not: Bu basınç bal kabaklarının normalden %50 daha hızlı ve %42 daha sulu pişmesini sağlayacak, ayrıca ekstra lezzetleri daha güzel harmanlayacak!

4. İşlem sonunda basıncı boşalan cihazın kapağını açın ve içinden yaklaşık 3 yemek kaşığı bal kabağı alıp mikserle ezin. Bu karışımı yeniden yemeğe ekleyip harmanladıktan sonra tabaklara taze kişniş yapraklarıyla birlikte pay edin.

Elinize sağlık! 🧡

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