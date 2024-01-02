Pratik Yapımıyla “Ben Bunu Daha Önce Neden Denememişim” Dedirtecek 10 Enfes Yemek Tarifi

Çin'in en doyurucu ve popüler yemeklerinden olan bu tarif, mutfağınızdaki temel malzemelere birkaç Uzak Doğu sosu ekleyerek hazırlayacağınız kadar kolay. Malzeme listesi biraz uzun olsa da hazırlama aşamasının pratikliğine siz bile şaşıracaksınız!
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 29 dk
Pişirme Basıncı: 60 kPa
Malzemeler:
400 gr tavuk fileto
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı bitkisel yağ
1 kırmızı dolmalık biber
1 taze soğan
2 yeşil acı biber
1 yemek kaşığı zencefil
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı hoisin sosu
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı susam yağı
50 gr yer fıstığı
1 taze soğan
Yapılışı:
1. Tavuk filetoları ufak küpler halinde doğrayıp bir kaseye alarak başlayın. Doğranan tavukların üzerine mısır nişastası ile zeytinyağı ilave edip karıştırın.
2. Kırmızı biberi, taze soğanı ve acı biberleri yıkayıp ufak ufak doğrayın, zencefili ve sarımsağı ise rendeleyin.
3. Pişirme yöntemini 'Soteleme' ayarına getirip cihazın haznesine yağı, tavukları, rende zencefili sarımsağı, taze soğanı, dolmalık biberi ve acı biberi ekleyin. 5 dakika ara ara karıştırarak soteledikten sonra hazneye hoisin sosunu, soya sosunu, balı ve susam yağını da ilave edin. 5 dakika daha bu şekilde soteleyin.
4. Soteleme sonunda hazneye yer fıstıklarını ekleyip kapağı kilitleyin.
5. Ardından ayarı 'Beyaz et, 5 dk, 60 kPa' olarak düzenleyip onay düğmesine basın.
6. Cihaz sayıma başlarken siz servis için taze soğanı yıkayıp doğramaya başlayın. Basınç tamamen boşaldıktan sonra kapağı açın ve yemeğinizi tek başına veya pilav üzerine alarak doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.
Not: Eğer yemeğinizin daha kıvamlı olmasını isterseniz, pişirme işleminin ardından cihaz modunu 'Sos yoğunlaştırma' olarak ayarlayabilir ve bu popüler lezzeti kendi damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.
İçindeki malzemeler ile tam bir besin deposu olan bu otantik tarif size çok iyi gelecek! 🤗
Yorum Yazın