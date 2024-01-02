Pratik Yapımıyla “Ben Bunu Daha Önce Neden Denememişim” Dedirtecek 10 Enfes Yemek Tarifi

Arpa şehriyeyi seviyorsanız bir de bu yaratıcı salata tarifini denemelisiniz!😎

Hazırlama Süresi: 20 dakika (+ 30 dk pasif zaman)

Pişirme Süresi: 38 dk

Pişirme Basıncı: 70 kPa

Malzemeler:

200 gr frenk arpası

600 ml su

200 gr yeşil fasulye

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr edamame, donmuş

4 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dijon hardalı

1 çay kaşığı tuz

2 tutam karabiber, öğütülmüş

50 gr mini ıspanak

50 gr roka

Yapılışı:

1. Öncelikle arpayı sudan geçirin ve gerektirdiği kadar su ile birlikte iç hazneye alın. Kapağı kilitleyip 'Manuel, 10 dk, 70 kPa' ayarında pişmeye bırakın. Bu işlemin ardından pişen arpayı sudan geçirip kenarda soğumaya bırakın.

2. Arpalar beklerken siz yeşil fasulyeleri doğrayın ve cihaz pişirme yöntemini 'Soteleme, 10 dk' olarak ayarlayın. İç hazneye sıvı yağı ve fasulyeleri koyup 5 dakika soteleyin. Edamemeyi de hazneye alıp 5 dakika daha karıştırın, ardından pişen sebzeleri hazneden alıp yanda soğumaya bırakın.

3. Bir kapta salata için sos hazırlamaya başlayın. Ispanak ve rokayı yıkayıp kurutun, her şeyi derin bir kapta karıştırın.

Bu tarif sizi tüm gün tok tutacak! 🍀