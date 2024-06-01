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Pratik Temizlik Hakkında Bilmen Gereken Sır Ne?

etiket Pratik Temizlik Hakkında Bilmen Gereken Sır Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 10:31

Sen bize temizlik rutinini ve nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de sana bilmen ve öğrenmen gereken o pratik temizlik sırrını söyleyelim. E hazırsan hadi teste!

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1. Öncelikle ne kadar sıklıkta bir temizlik yapıyorsun?

2. Peki evi temizlemen ortalama ne kadar sürüyor?

3. Peki camları nasıl siliyorsun?

4. Evi temizlemeye önce nerden başlıyorsun?

5. Peki neyle toz alıyorsun?

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6. Buzdolabını en son ne zaman temizledin?

7. Evi ne kadarda bir süpürüyorsun?

8. Son olarak evi temizlemeye ilk hangi odadan başlarsın?

Sirkenin gücünü keşfedin!

Sirkenin gücünü keşfedin!

Sen temizliğe çok vakit ayırıyorsun, senin için her yerin içine sinecek şekilde tertemiz olması ve mikroplardan arınması çok önemli. Bu yüzden de var gücünle en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Etrafı temizlerken biraz sirke koymak tüm temizliği daha etkili bir hale getirecektir. Hem doğal hem de koku giderici bir özelliğe sahip!

Eski diş fırçalarından yararlan!

Eski diş fırçalarından yararlan!

Temizlik konusunda iyisin ama konu dip bucak girmek olunca hemen uzaklaşıyorsun. İşte tam o anda eski ve kullanılmayan diş fırçalarını değerlendirebilirsin. Bu diş fırçaları ile ulaşması zor yerleri kolayca temizleyebilirsin. Hem çok pratik hem de işini hızlı halletmeni sağlıyor. İhtiyacın olan tek şey eski diş fırçası!

Karbonatı temizlik rutinine katın!

Karbonatı temizlik rutinine katın!

Kabul edelim senin aran temizlikle pek iyi değil. O yüzden zaten her şeyin en kolayını arıyorsun. İşte tam o anda karbonat senin imdadına yetişiyor. Yağ lekelerini kolayca çıkarabilecek karbonatın hem kullanımı kolay hem de gayet ulaşılabilir bir şey. Yapman gereken tek şey lekelerle inatlaşmak yerine karbonat kullanmak!

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