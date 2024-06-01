Pratik Temizlik Hakkında Bilmen Gereken Sır Ne?
Pratik Temizlik Hakkında Bilmen Gereken Sır Ne?
Sen bize temizlik rutinini ve nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de sana bilmen ve öğrenmen gereken o pratik temizlik sırrını söyleyelim. E hazırsan hadi teste!
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1. Öncelikle ne kadar sıklıkta bir temizlik yapıyorsun?
2. Peki evi temizlemen ortalama ne kadar sürüyor?
3. Peki camları nasıl siliyorsun?
4. Evi temizlemeye önce nerden başlıyorsun?
5. Peki neyle toz alıyorsun?
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