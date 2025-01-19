Popülerlik Testi: Seni İnsanlar Fark Ediyor mu?
Popülerlik Testi: Seni İnsanlar Fark Ediyor mu?
Popülerlik ve görünmezlik, sosyal yaşamın iki zıt ucu. Kimi insanlar girdiği ortamda dikkat çekerken kimisi fark edilmeden köşede kalmayı tercih eder. Peki sen bu skalada nerede yer alıyorsun? Popüler misin, yoksa çevrendeki insanların gözünden kaçıyor musun? Bu test, sosyal kimliğini keşfetmek ve kendin hakkında daha fazla şey öğrenmek için hazırlandı.
Hazırsan başla!
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1. Kalabalık bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
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2. Sosyal medyada gönderi paylaştığında neler olur?
3. İnsanlar sık sık sana ne sorar?
4. Toplantı ya da ders gibi grup çalışmalarında sen nasıl birisin?
5. Bir etkinlik düzenlesen, kimler gelir?
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6. Kalabalık ortamlarda nasıl iletişim kurarsın?
7. Arkadaş çevrendeki konumun nedir?
8. Çevrendekilerin hakkında yaptığı yorumlar genellikle nasıldır?
9. Sosyal medyada yorumların, insanların dikkatini çeker mi?
10. Yeni biriyle tanıştığında ilk tepkin ne olur?
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