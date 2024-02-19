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“Poor Things” (Zavallılar): Yenilikçi Bir Başyapıt!

etiket “Poor Things” (Zavallılar): Yenilikçi Bir Başyapıt!

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
19.02.2024 - 21:22

İskoç yazar Alasdair Gray'in kaleminden çıkan, Türkçe baskısı İthaki yayınları Modern serisinde yer alan Poor Things, edebiyat dünyasına kışkırtıcı bir soluk getiriyor. İncelikli kurgusu ve derin karakterleriyle dikkat çeken bu eser, okuyucuyu alternatif bir tarihsel yolculuğa çıkarıyor.

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Gray'in ustalıklı kaleminden çıkan "Zavallılar," ilk satırlarından itibaren ilgi uyandıran bir eser.

Gray'in ustalıklı kaleminden çıkan "Zavallılar," ilk satırlarından itibaren ilgi uyandıran bir eser.

İlginç bir anlatım tekniğiyle, karakterler arasında geçiş yaparak ve farklı bakış açıları sunarak zengin bir okuma deneyimi kazandırıyor. Roman, Victoria dönemi İskoçya'sında geçiyor ve sosyal normların sınırlarını zorlayan bir hikâyeyi anlatıyor. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse: Ana karakter Bella Baxter, bir tıp öğrencisi olan Archibald McCandless tarafından ölüme terk edilmişken bulunur ve doktorlar tarafından ona yeni bir hayat verilir. Bella artık genç, güzel ve hayata dair büyük bir tutkuyla dolu bir kadına dönüşür. Bella, Dr. McCandless ile evlenir ve beraber bir hayat kurarlar ancak bu ilişki Bella'nın geçmişi ve gerçek kimliğiyle ilgili sırlarla doludur…

Kitabın en büyük güçlerinden biri, karakterlerinin derinliği ve karmaşıklığıdır. Baş karakter Bella Baxter, trajik geçmişi ve güçlü iradesiyle okuyucuyu derinden etkiliyor. Diğer karakterler de Bella'nın etrafında şekillenirken, her biri kendi iç dünyasını ve çatışmalarını taşıyor. Gray, karakterlerin psikolojik derinliğini ustalıkla işleyerek, okuyucunun empati kurmasını sağlıyor.

Romanın temelinde, toplumsal cinsiyet rolleri, bilim ve etik gibi derin konuları ele alması yatıyor. Bella Baxter Doktor Archibald tarafından aynı Mary Shelley'in Frankenstein yapıtında olduğu gibi yeniden canlandırılıyor. Olmasını beklediği kadın ile Bella'nın arasında ciddi farklar var. Üstelik bilimsel bir deneyin etik sonuçlarının nelere mal olacağı da kitapta tartışılan konular arasında. Roman boyunca Frankenstein hikayesiyle paralellikler görürken aynı zamanda Bella'nın özgün karakteri kendinden beklenilen ataerkil yapıdan çok daha farklı olarak dikkat çekiyor.

Gray, bu konuları ustalıkla işleyerek, okuyucuyu düşünmeye ve sorgulamaya yönlendiriyor. Ayrıca, eserin tarihsel ve kültürel arka planına dair detaylar da dikkat çekici bir şekilde işlenmiş, kesinlikle harikaydı!

Poor Things, sadece edebi açıdan değil, aynı zamanda görsel açıdan da etkileyici bir eser. Gray'in betimlemeleri ve detayları, okuyucuyu o dönemin atmosferine sürüklerken, çizimleriyle hikâyenin görsel bir zenginlik kazanmasını sağlamış.

Alasdair Gray’in “Poor Things” adlı kitabıyla başladığımız bu yolculuk, sonunda beyaz perdede kendini gösterdi. Ancak, her iki deneyim arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Alasdair Gray’in “Poor Things” adlı kitabıyla başladığımız bu yolculuk, sonunda beyaz perdede kendini gösterdi. Ancak, her iki deneyim arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Kitap, beni derinliklere çeken bir yapıt oldu. Karakterlerin iç dünyaları, yaşadıkları çatışmalar ve eserin altında yatan derin temalar, beni gerçekten etkiledi. Özellikle Bella Baxter’in güçlü iradesi ve trajik geçmişi, beni derinden sarstı. Ancak, filmde bu derinlikleri aynı ölçüde hissedemedim. Karakterlerin arka planları ve içsel çatışmaları, kitaptaki kadar derinlemesine işlenmemiş gibi geldi bana.

Filmin görsel şöleni ise beni adeta büyüledi. Kostüm ve set tasarımı, Victoria dönemi İskoçya’sının atmosferini bana gerçekçi bir şekilde hissettirdi. Özellikle müzik seçimleri, hikâyenin duygusal yükünü taşıyordu ve beni hikâyenin içine çekti. Ancak, bazı izleyiciler için film, kitaptaki detayların eksikliğini hissettirebilir. Karakterlerin içsel yolculukları ve karmaşıklıkları, filmde daha az vurgulanmıştı.

Sonuçta her iki deneyim de beni etkiledi ama farklı şekillerde! Kitap, derinlikli karakter portreleri ve karmaşık hikâye örgüsüyle beni büyülerken, film görsel açıdan etkileyici sahnelerle beni içine çekti. Hangisinin daha tatmin edici olduğu ise izleyicinin kendi tercihlerine bağlı. Bana kalırsa önce kitabı okuyup ardından filmi izlerseniz zihninizde canlandırdığınız karakterleri özdeşleştirmek konusunda tatmin edici bir cevap bulacaksınız.

Velhasıl, Alasdair Gray'in Poor Things'i, edebi dünyanın nadir bulunan mücevherlerinden biri. Yaratıcı kurgusu, derin karakterleri ve etkileyici anlatımıyla, bu eser okuyucuları derin düşüncelere sevk ederken, aynı zamanda büyüleyici bir okuma deneyimi sunuyor. Kesinlikle herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir yapıt.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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