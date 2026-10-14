Mezarlıklar Bile Çöküyor: Aniden Açılan Dev Obruklar Şehri Yutmaya Başladı
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Maden kapandıktan sonra yer altında kalan boşluklar zamanla çökebiliyor.
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Güney Polonya'daki Trzebinia kasabasında son yıllarda 20'den fazla obruk açıldı.
Tuz madenleriyle bilinen Wieliczka'da zemin daha yavaş oturuyor.
Şiddetli yağışlar ve yükselen yeraltı suyu, yer altındaki boşlukların aşınmasını hızlandırabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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