Mezarlıklar Bile Çöküyor: Aniden Açılan Dev Obruklar Şehri Yutmaya Başladı

Burada kullanılmayan maden odalarının tavanlarının çökmesi, kaya kütlelerinin yer değiştirmesi ve yeraltı suyu seviyesindeki değişimler etkili oluyor. Bazı yerleşim yerlerinde duvar çatlakları, yollarda bozulmalar ve yerel çökmeler görülüyor.

Yukarı Silezya'daki Bytom, Ruda Śląska ve Zabrze gibi şehirlerde ise eski galerilerin üzerinde obruklar da oluşuyor. Bu bölgedeki kullanılmayan kuyu ve koridorların bir kısmı güvenceye alınmamış, eldeki belgeler de tehlikeli noktaları her zaman tam olarak göstermiyor.