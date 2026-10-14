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Mezarlıklar Bile Çöküyor: Aniden Açılan Dev Obruklar Şehri Yutmaya Başladı

Mezarlıklar Bile Çöküyor: Aniden Açılan Dev Obruklar Şehri Yutmaya Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 16:57
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Polonya'nın bazı bölgelerinde zemin çöküyor ve obruklar oluşuyor. Bunun arkasında, kapanan kömür, tuz ve kükürt madenlerinin yer altında bıraktığı boşluklar var.

Gelin birlikte bakalım.

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Maden kapandıktan sonra yer altında kalan boşluklar zamanla çökebiliyor.

Maden kapandıktan sonra yer altında kalan boşluklar zamanla çökebiliyor.

Obruk, zemin yüzeyi altındaki desteği kaybedip çökmeye başladığında oluşuyor. Bu bazen küçük bir alçalma olarak kalıyor, bazen de onlarca metre derinliğe ulaşan bir çukura dönüşüyor.

Polonya'da risk, özellikle eski maden galerilerinin kazı bittikten sonra doğru şekilde güvenceye alınmadığı yerlerde ortaya çıkıyor.

Güney Polonya'daki Trzebinia kasabasında son yıllarda 20'den fazla obruk açıldı.

Güney Polonya'daki Trzebinia kasabasında son yıllarda 20'den fazla obruk açıldı.

Zemin çökmeleri mezarlıkta, okul sahalarında, evlerin yakınında ve ormanlarda görüldü. Kasabadaki kömür madeni 2001'de kapanmıştı. Madenin tünellerini dolduran yeraltı suyu, yükseldikçe tünel duvarlarını aşındırıyor ve zeminin çökmesine yol açıyor.

Mezarlıkta açılan obruk 20 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir çukur bıraktı. Onlarca taş mezar bu çukurun içine göçtü.

Tuz madenleriyle bilinen Wieliczka'da zemin daha yavaş oturuyor.

Tuz madenleriyle bilinen Wieliczka'da zemin daha yavaş oturuyor.

Burada kullanılmayan maden odalarının tavanlarının çökmesi, kaya kütlelerinin yer değiştirmesi ve yeraltı suyu seviyesindeki değişimler etkili oluyor. Bazı yerleşim yerlerinde duvar çatlakları, yollarda bozulmalar ve yerel çökmeler görülüyor.

Yukarı Silezya'daki Bytom, Ruda Śląska ve Zabrze gibi şehirlerde ise eski galerilerin üzerinde obruklar da oluşuyor. Bu bölgedeki kullanılmayan kuyu ve koridorların bir kısmı güvenceye alınmamış, eldeki belgeler de tehlikeli noktaları her zaman tam olarak göstermiyor.

Şiddetli yağışlar ve yükselen yeraltı suyu, yer altındaki boşlukların aşınmasını hızlandırabiliyor.

Şiddetli yağışlar ve yükselen yeraltı suyu, yer altındaki boşlukların aşınmasını hızlandırabiliyor.

Eski maden bölgelerinde deformasyon riski taşıyan alanları belirlemek için gelişmiş izleme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu, çökmelerin tamamen öngörülebildiği anlamına gelmiyor. Risk, özellikle eski galeriler hakkında ayrıntılı verinin bulunmadığı yerlerde artıyor.

Yeraltı suyunun yükselmesinin bir nedeni de madenler kapandıktan sonra su tahliyesinin durdurulması.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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