Polise Meydan Okuyan Saldırgan, Bank of America Yöneticisini Times Square'de Öldürdü
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ABD'nin New York kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Bank of America'nın 32 yaşındaki Başkan Yardımcısı Erin Piacenti, Times Square yakınlarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin defalarca uyarmasına rağmen bıçakla saldırmaya devam eden şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirildi.
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ABD'nin finans ve turizm kalbi New York'ta yaşanan korkunç cinayet, ülkenin gündemine oturdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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