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Polise Meydan Okuyan Saldırgan, Bank of America Yöneticisini Times Square'de Öldürdü

Polise Meydan Okuyan Saldırgan, Bank of America Yöneticisini Times Square'de Öldürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 20:25
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ABD'nin New York kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Bank of America'nın 32 yaşındaki Başkan Yardımcısı Erin Piacenti, Times Square yakınlarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin defalarca uyarmasına rağmen bıçakla saldırmaya devam eden şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirildi.

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ABD'nin finans ve turizm kalbi New York'ta yaşanan korkunç cinayet, ülkenin gündemine oturdu.

ABD'nin finans ve turizm kalbi New York'ta yaşanan korkunç cinayet, ülkenin gündemine oturdu.

Bank of America'nın üst düzey yöneticilerinden 32 yaşındaki Erin Piacenti, kentin en kalabalık noktalarından Times Square çevresinde pazartesi günü gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sırasında bölgede bulunan yaşlı bir şahsı da yaralayan saldırgan kadın, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldü.

Dehşet saçan şüphelinin, Queens bölgesinde ikamet eden 49 yaşındaki Pamela Cisneros olduğu belirlendi. Yedinci Cadde ile Batı 42. Cadde'nin kesiştiği noktada iki kişiyi bıçaklayan Cisneros, kısa süre içinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, ekiplerin şüpheliyi ikna etmek için yaklaşık dört dakika boyunca dil döktüğünü ve elindeki bıçakları bırakması için defalarca uyarıda bulunduğunu açıkladı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın, emniyet güçlerine direnmeyi seçti.

Yetkililerin aktardığına göre, saldırgan polislere teslim olmak yerine, 'Hiçbir şeyi yere bırakmıyorum. Bunun yerine ikinizi de öldürmeyi yeğlerim' diyerek tehditler savurdu. Elindeki bıçakları rastgele sallayarak memurların üzerine doğru koşmaya başlayan kadını durdurmak için önce şok tabancaları kullanıldı. Elektrikli şok cihazlarının saldırganı durdurmada yetersiz kalması üzerine, iki polis memuru beylik tabancalarını ateşleyerek Cisneros'u vurdu. Polislerin yaka kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen çatışmanın ardından ağır yaralanan saldırgan, kaldırıldığı Bellevue Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, hayatını kaybeden zanlının sabıka kaydının temiz olduğu ancak 2018 ve 2019 yıllarına ait polis raporlarında psikolojik sorunlar yaşadığına dair kayıtların bulunduğu ortaya çıktı. Genç yaşta cinayete kurban giden banka yöneticisinin çalıştığı ABD'li bankacılık devi Bank of America ise yayınladığı mesajla büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını duyurdu. Banka yönetimi, Piacenti'nin yeri doldurulamaz değerli bir takım arkadaşı olduğunu vurgulayarak, acılı aileye ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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