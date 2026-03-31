Polis Arabasından İnanılmaz Kaçış: Kelepçeli Halde Polisten Kaçtı, Saatler Sonra Hırsızlık Yaparken Görüldü

Araçtaki kişileri sorgulayan polis, kimliğini açıklamak istemeyen kadın yolcu için parmak izi tarayıcı cihaz kullandı. Yapılan inceleme sonucunda kadının şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkınca, memurlar şüpheliyi kelepçeleyerek polis aracının arka koltuğuna yerleştirdi.

Polis ekipleri şüphelinin kendi aracında inceleme yaptığı sırada, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arka koltukta bekleyen kadın, devriye aracının hafif aralık bırakılan penceresinden bir yolunu bulup dışarı süzülmeyi başardı. Hızla olay yerinden uzaklaşan sarışın ve tamamen siyah giyimli kadın, polisin tüm takibine rağmen yaya olarak kaçarak gözden kayboldu.