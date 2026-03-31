Haberler
Gündem
Polis Arabasından İnanılmaz Kaçış: Kelepçeli Halde Polisten Kaçtı, Saatler Sonra Hırsızlık Yaparken Görüldü

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 11:46

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Muskegon Heights bölgesinde, polis tarafından gözaltına alınan bir kadın şüpheli, ekip aracının camından kaçarak izini kaybettirdi. Şartlı tahliye ihlali nedeniyle yakalanan ve elleri kelepçeli olan kadının, firar ettikten kısa bir süre sonra bölgedeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlendi. Emniyet güçleri, eşkali belirlenen sarışın şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

İşte yaşanan kaçış olayının görüntüleri:

Muskegon Heights Polis Departmanı'ndan alınan bilgilere göre olay, Cumartesi günü öğleden sonra devriye gezen bir memurun terk edilmiş bir dükkanın önünde şüpheli bir araç fark etmesiyle başladı.

Araçtaki kişileri sorgulayan polis, kimliğini açıklamak istemeyen kadın yolcu için parmak izi tarayıcı cihaz kullandı. Yapılan inceleme sonucunda kadının şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkınca, memurlar şüpheliyi kelepçeleyerek polis aracının arka koltuğuna yerleştirdi.

Polis ekipleri şüphelinin kendi aracında inceleme yaptığı sırada, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arka koltukta bekleyen kadın, devriye aracının hafif aralık bırakılan penceresinden bir yolunu bulup dışarı süzülmeyi başardı. Hızla olay yerinden uzaklaşan sarışın ve tamamen siyah giyimli kadın, polisin tüm takibine rağmen yaya olarak kaçarak gözden kayboldu.

Firarın üzerinden yaklaşık dört saat geçtikten sonra, polis merkezine gelen bir hırsızlık ihbarı hareketliliği artırdı.

Peck Sokak yakınlarındaki bir eve hırsızlık amacıyla girildiği bilgisini alan ekipler, yaptıkları incelemede bu olayı gerçekleştiren kişinin polisten kaçan aynı kadın olduğunu tespit etti. Yetkililer; firar, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından hakkında yeni yakalama kararları çıkarılan şüpheliyi görenlerin veya yerini bilenlerin acilen polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
