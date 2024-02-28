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PlayStation'da Deprem! Londra Stüdyosu Kapanıyor, Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak

PlayStation'da Deprem! Londra Stüdyosu Kapanıyor, Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 01:14

Oyun sektöründe işten çıkarmalar artarak devam ediyor. Bu seferki üzücü haber PlayStation cephesinden geldi.

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PlayStation 900 çalışanını işten çıkaracak ve Londra stüdyosunu kapatacak.

PlayStation 900 çalışanını işten çıkaracak ve Londra stüdyosunu kapatacak.

Jim Ryan'ın yaptığı açıklamaya göre 900 PlayStation çalışanı işten çıkarılacak. Bu da şirketin toplam çalışan sayısının %8'ine denk geliyor. Bunun yanında VR oyunları geliştiren PlayStation Londra stüdyosu da tamamen kapatılacak.

İşten çıkarmaların en büyük sebebi ise finansal beklentiler.

İşten çıkarmaların en büyük sebebi ise finansal beklentiler.

İşten çıkarılma ve stüdyo kapatma haberini veren Jim Ryan, bu yola girmelerindeki temel sebebi de açıkladı. Jim, gelişmekte olan ekonomik ortamda daha başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini belirtti. Bu nedenle de finansal açıdan şirketin geleceğe hazır olması gerektiğini belirterek bu kararı verdiklerini açıkladı.

İşten çıkarmalar Naughty Dog, Insomniac ve Guerilla gibi birçok stüdyoyu da etkileyecek.

İşten çıkarmalar Naughty Dog, Insomniac ve Guerilla gibi birçok stüdyoyu da etkileyecek.

Bu işten çıkarma durumu sadece Londra ofisi ile kalmıyor. PlayStation bünyesindeki en büyük stüdyolar da bu durumdan etkilenecek. Başta Naughty Dog ve Insomniac gibi stüdyolar olmak üzere birçok ekip bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek.

Oyun sektörü git gide küçülmeye devam ediyor.

Oyun sektörü git gide küçülmeye devam ediyor.

Son birkaç ayda yaşanan işten çıkarma olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Sadece son 6 ayda binlerce insan işinden olmuş durumda. Bir ay önce Microsoft tarafında da 1700 çalışanın işine son verilmişti. Bu gidişatın nasıl bir hal alacağı ve daha kaç şirketin maddi açıdan rahatlamak için bu yola gideceği ise bilinmiyor.

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