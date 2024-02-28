PlayStation'da Deprem! Londra Stüdyosu Kapanıyor, Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak
PlayStation'da Deprem! Londra Stüdyosu Kapanıyor, Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak
Oyun sektöründe işten çıkarmalar artarak devam ediyor. Bu seferki üzücü haber PlayStation cephesinden geldi.
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PlayStation 900 çalışanını işten çıkaracak ve Londra stüdyosunu kapatacak.
İşten çıkarmaların en büyük sebebi ise finansal beklentiler.
İşten çıkarmalar Naughty Dog, Insomniac ve Guerilla gibi birçok stüdyoyu da etkileyecek.
Oyun sektörü git gide küçülmeye devam ediyor.
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