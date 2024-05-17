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Piyasalar Enflasyonda Düşüşte Kararlı: TCMB Anketinde Yıl Sonu Dolar/TL Ne Oldu?

Piyasalar Enflasyonda Düşüşte Kararlı: TCMB Anketinde Yıl Sonu Dolar/TL Ne Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 10:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.

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TCMB, "Piyasa Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı.

TCMB, "Piyasa Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı.

2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanan sonuçlara göre, 12 ay sonrası TÜFE (enflasyon) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 olurken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL olurken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL olurken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.
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