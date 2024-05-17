Piyasalar Enflasyonda Düşüşte Kararlı: TCMB Anketinde Yıl Sonu Dolar/TL Ne Oldu?
Piyasalar Enflasyonda Düşüşte Kararlı: TCMB Anketinde Yıl Sonu Dolar/TL Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.
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TCMB, "Piyasa Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.
Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL olurken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.
Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.
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