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Perez ve Ancelotti, Arda Güler İçin Karşı Karşıya Geldi

Perez ve Ancelotti, Arda Güler İçin Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 16:21

Real Madrid'deki genç yıldızımız Arda Güler'in yaşadığı süre sıkıntısı Real Madrid'in de ana gündemlerinden olmayı sürdürüyor.

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Real Madrid'in Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı maçta Arda Güler'in aldığı süre yine gündem oldu. Real Madrid bir puana razı olurken basın Arda'nın daha erken girmesi gerektiğini belirten yazılar yazdı.

Real Madrid'in Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı maçta Arda Güler'in aldığı süre yine gündem oldu. Real Madrid bir puana razı olurken basın Arda'nın daha erken girmesi gerektiğini belirten yazılar yazdı.

İddialara göre teknik direktör Ancelotti ile başkan Perez de dönüş uçağında bu konu ile ilgili karşı karşıya geldi.

İddialara göre teknik direktör Ancelotti ile başkan Perez de dönüş uçağında bu konu ile ilgili karşı karşıya geldi.

İddialara göre Ancelotti, Perez'e "Arda'yı oyuna çok geç aldım, plan değişecek, ona daha çok süre vereceğim bir plan yapacağım. Valladolid maçında daha fazla süre alacak" dedi.

İddialara göre Ancelotti, Perez'e "Arda'yı oyuna çok geç aldım, plan değişecek, ona daha çok süre vereceğim bir plan yapacağım. Valladolid maçında daha fazla süre alacak" dedi.

Arda Güler, Real Madrid'de 7 dakika süre almış, kısa sürede herhangi bir etkinlik gösterememişti.

Arda Güler, Real Madrid'de 7 dakika süre almış, kısa sürede herhangi bir etkinlik gösterememişti.

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