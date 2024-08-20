İstanbulsporlu Emir Kaan Ölçtü Biçti Golünü Attı, Takımı Bu Hesaplamaya Kayıtsız Kalmadı
İstanbulsporlu Emir Kaan Ölçtü Biçti Golünü Attı, Takımı Bu Hesaplamaya Kayıtsız Kalmadı
İstanbulspor'un deplasmanda Amedspor'u 1-0 yendiği maçta atılan şık golden sonra bir sosyal medya kullanıcısının yorumu golü atan Emir Kaan Gütekin'le ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı.
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TFF 1.Lig'de haftanın son maçında Amedspor, İstanbulspor'u ağırladı. Kötü bir zeminde pozisyondan uzak bir maç yaşanırken, maçtaki tek gol geceye damgasını vurdu.
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Genç futbolcunun golünden sonra bir sosyal medya kullanıcısı bu tweeti atarak adeta İstanbulspor'a orta açtı:
İstanbulspor resmi hesabından bu ortayı değerlendirerek, kullanıcıyı doğrulayacak şekilde genç futbolcunun sınav sonuç kağıdını paylaştı:
İstanbulspor'un paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler de gecikmedi:
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