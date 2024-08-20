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İstanbulsporlu Emir Kaan Ölçtü Biçti Golünü Attı, Takımı Bu Hesaplamaya Kayıtsız Kalmadı

İstanbulsporlu Emir Kaan Ölçtü Biçti Golünü Attı, Takımı Bu Hesaplamaya Kayıtsız Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 15:36

İstanbulspor'un deplasmanda Amedspor'u 1-0 yendiği maçta atılan şık golden sonra bir sosyal medya kullanıcısının yorumu golü atan Emir Kaan Gütekin'le ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı.

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TFF 1.Lig'de haftanın son maçında Amedspor, İstanbulspor'u ağırladı. Kötü bir zeminde pozisyondan uzak bir maç yaşanırken, maçtaki tek gol geceye damgasını vurdu.

TFF 1.Lig'de haftanın son maçında Amedspor, İstanbulspor'u ağırladı. Kötü bir zeminde pozisyondan uzak bir maç yaşanırken, maçtaki tek gol geceye damgasını vurdu.

Emir Kaan Gültekin'in harika golü:

Genç futbolcunun golünden sonra bir sosyal medya kullanıcısı bu tweeti atarak adeta İstanbulspor'a orta açtı:

Genç futbolcunun golünden sonra bir sosyal medya kullanıcısı bu tweeti atarak adeta İstanbulspor'a orta açtı:

İstanbulspor resmi hesabından bu ortayı değerlendirerek, kullanıcıyı doğrulayacak şekilde genç futbolcunun sınav sonuç kağıdını paylaştı:

İstanbulspor resmi hesabından bu ortayı değerlendirerek, kullanıcıyı doğrulayacak şekilde genç futbolcunun sınav sonuç kağıdını paylaştı:

İstanbulspor'un paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler de gecikmedi:

İstanbulspor'un paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler de gecikmedi:
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