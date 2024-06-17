Pek Çok Kişinin Hayalini Gerçekleştiren Bir Kişinin Gözünden Güney Kore Deneyimleri

Yurt dışı seyahatleri kimi zaman beklentileri karşılayamıyor. Eğer bir ülkenin çokça reklamı yapılıyor ve o dönemin trendlerine uyuyorsa maddi manevi altına girdiğiniz büyük yük sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. TikTok'ta bir kullanıcı son zamanların popüler ülkesi Güney Kore deneyimlerini paylaştı.