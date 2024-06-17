Pek Çok Kişinin Hayalini Gerçekleştiren Bir Kişinin Gözünden Güney Kore Deneyimleri
Pek Çok Kişinin Hayalini Gerçekleştiren Bir Kişinin Gözünden Güney Kore Deneyimleri
Yurt dışı seyahatleri kimi zaman beklentileri karşılayamıyor. Eğer bir ülkenin çokça reklamı yapılıyor ve o dönemin trendlerine uyuyorsa maddi manevi altına girdiğiniz büyük yük sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. TikTok'ta bir kullanıcı son zamanların popüler ülkesi Güney Kore deneyimlerini paylaştı.
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Özellikle K-Culture denen için Kore'nin meşhur pop grupları, dramaları ve filmleriyle hayatımıza giren Kore Kültürü ülkemizde de epey yaygın.
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Bu da dünyanın bir ucunda olmasına ve pahalı bir ülke olmasına rağmen Güney Kore'yi hiç olmadığı kadar popüler kılıyor. Peki gerçekler öyle mi?
Toplu taşımada telefona bakan tek biz değilmişiz.
Hıristiyanlık gün geçtikçe yayılan bir din.
Biraz da Kore erkekleri...
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Bir de tükürük meselesi var.
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Gece hayatı şu şekilde...
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İçki oldukça yaygın.
Dizilerdeki gibi bir giyim tarzları yok.
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