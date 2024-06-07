Pediküre Koşan Canseven'den Şerbo'ya Düşen Durmaz'a 7 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Pediküre Koşan Canseven'den Şerbo'ya Düşen Durmaz'a 7 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu, yeni saç stilini paylaştı. Yine beğenilmedi...
Mine Tugay, Instagram akımına dahil oldu.
Sinem Kobal, kırmızı elbisesiyle boy gösterdi.
Özge Ulusoy, doğum günü kutlarken kendini antrenmanda buldu.
Pınar Deniz, set hallerini paylaştı.
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Şeyma Subaşı, tatil pozlarına devam etti.
Danla Bilic, bir türlü uyanamadı.
Kerimcan Durmaz, Kızılcık Şerbo'ya düştü.
Özge Özpirinçci, kahkahaların tadını çıkardı.
Berfu Yenenler, yeni konuğunu açıkladı.
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Hadise, "desteklerinizi görüyorum" dedi.
Pelin Akil, takipçilerine isyan etti.
Cemal Can Canseven, bakıma koştu.
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