Peçeteye Öpücük Konduran Sarıkaya'dan Erçel'in Yeğeni Mavi'ye 12 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Peçeteye Öpücük Konduran Sarıkaya'dan Erçel'in Yeğeni Mavi'ye 12 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ajda Pekkan konserine giden Serenay Sarıkaya, öpücüklü peçetesini paylaştı.
Kızını beşinci sınıftan mezun eden Şeyma Subaşı, "anne gururu" yaşadı.
Ödül törenindeki "şakasıyla" linç yiyen Ceyda Düvenci, Raşit Bağzıbağlı'ya teşekkür etti.
Danla Bilic'in canı kuru fasulye pilav date'i çekti.
Kocasıyla yeni maceraların peşinde koşan Özpirinçci, fikir sundu.
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Survivor'da Atakan'ı tutan Yasemin Tatlıses, arkadaşına destek oldu. Aslan'ı es geçmedi.
Sezonu açan Merve Boluğur, günlük fotoğraf paylaşma dozunu yerine getirdi.
Hande Erçel'in yeğeni Mavi, yıl sonu gösterisine çıktı.
Berrak Tüzünataç, "bazı bedeller ödendi" dedi.
Boşanacakları dedikodusu dönen Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarını zamana sitem ederek izledi.
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Hadise, dünyaca ünlü Kate Hudson'la poz verdi.
Demet Akalın, Survivor'da tarafını belli etti.
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