Pazartesi Günü Okullar Açılıyor, İstanbul'da Önlemler Alınmaya Başladı
Pazartesi Günü Okullar Açılıyor, İstanbul'da Önlemler Alınmaya Başladı
Pazartesi günü tüm yurtta okullar açılıyor. Okulların ilk haftası düzenli olarak alınan önlemler, İstanbul'da bu yıl biraz daha genişletildi. Pazartesi gününü alarmda geçirecek şehrin aldığı önlemler duyuruldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. Alınan önlemler şehrin tam kadro olarak alarmda olacağını gösteriyor.
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Alınan önlemler gereği 9 Eylül Pazartesi günü İBB'ye bağlı olarak çalışan toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Ulaştırma Yönetim Sistemi (UYM) , 3 gün boyunca nöbet tutacak ve kent kameraları izlenerek sıkıntı olan bölgelere acil müdahaleler yapılacak.
İETT, Metro ve Vapur seferleri ek seferlerle artırılacak ve herhangi bir ekstra yoğunluk olması durumunda bu sayı daha artırılabilecek.
113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, okullarda aktif görev alacak. Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah ve akşam saatlerinde zabıta ve polis memurları trafik denetimi ve yönlendirmesi gerçekleştirecek.
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Yine okulların açıldığı hafta önlemler kapsamında hiçbir şekilde şantiyeler çalışma yapılamayacak.
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