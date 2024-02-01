Pavyon Anketi: Pavyon Kültürü Hakkında Ne Düşünüyorsun?
Pavyon Anketi: Pavyon Kültürü Hakkında Ne Düşünüyorsun?
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1. Hiç pavyona gittin mi?
2. Pavyon kültürü hakkında ne düşünüyorsun?
3. Sence kadınlar pavyonda sömürülüyor mu?
4. Pavyonda çalışmak ister miydin?
5. Peki pavyonda iyi para kazanıldığını düşünüyor musun?
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6. Pavyonda eğlenmek ister misin?
7. Pavyonda ailenle eğlenmek ister miyidin?
8. Pavyonda çalışan insanlarla bir arkadaşlık kurar mısın?
9. Pavyondan tanıştığın biriyle evlenir misin?
10. Sence pavyona evli insanlar gitmeli mi?
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11. Sence pavyon kültürü özendiriliyor mu?
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