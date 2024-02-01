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Pavyon Anketi: Pavyon Kültürü Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Pavyon Anketi: Pavyon Kültürü Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.02.2024 - 09:48

Gündemimiz pavyon ve pavyon dansları ile doluyken, bir anket ile son noktayı koyalım istedik. Buyurun pavyon anketine;👇

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1. Hiç pavyona gittin mi?

1. Hiç pavyona gittin mi?

2. Pavyon kültürü hakkında ne düşünüyorsun?

2. Pavyon kültürü hakkında ne düşünüyorsun?

3. Sence kadınlar pavyonda sömürülüyor mu?

3. Sence kadınlar pavyonda sömürülüyor mu?

4. Pavyonda çalışmak ister miydin?

5. Peki pavyonda iyi para kazanıldığını düşünüyor musun?

5. Peki pavyonda iyi para kazanıldığını düşünüyor musun?
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6. Pavyonda eğlenmek ister misin?

6. Pavyonda eğlenmek ister misin?

7. Pavyonda ailenle eğlenmek ister miyidin?

8. Pavyonda çalışan insanlarla bir arkadaşlık kurar mısın?

8. Pavyonda çalışan insanlarla bir arkadaşlık kurar mısın?

9. Pavyondan tanıştığın biriyle evlenir misin?

9. Pavyondan tanıştığın biriyle evlenir misin?

10. Sence pavyona evli insanlar gitmeli mi?

10. Sence pavyona evli insanlar gitmeli mi?
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11. Sence pavyon kültürü özendiriliyor mu?

11. Sence pavyon kültürü özendiriliyor mu?
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