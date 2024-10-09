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Pasaport Damgası Gidiyor, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi Geliyor: Yeni Sistem 10 Kasım'da Hayata Geçecek!

Pasaport Damgası Gidiyor, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi Geliyor: Yeni Sistem 10 Kasım'da Hayata Geçecek!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
09.10.2024 - 19:30

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınır güvenliğini güçlendirmek ve yasa dışı göçün önüne geçmek için uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren hayata geçecek. Peki, Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi nedir? Bu yeni sistemle birlikte neler değişecek?

Kaynak

Yeni giriş çıkış sistemiyle birlikte AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine gelen kişilerin giriş ve çıkışları dijital ortamlarda kaydedilecek.

Yeni giriş çıkış sistemiyle birlikte AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine gelen kişilerin giriş ve çıkışları dijital ortamlarda kaydedilecek.

Entry/Exit System (EES) adıyla duyurulan bu sistemde, vizeye tabi olmayan ülke vatandaşlarının dahi kişisel verileri dijital ortamda tutulacak.

Entry/Exit System (EES) adıyla duyurulan bu sistemde, vizeye tabi olmayan ülke vatandaşlarının dahi kişisel verileri dijital ortamda tutulacak.

AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşları için uygulanan pasaportların elle damgalanma işleminin yerini de bu sistem alacak. Ayrıca sistem, giriş ve çıkışta kişilerin biyometrik verilerini de kaydedecek.

AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşları için uygulanan pasaportların elle damgalanma işleminin yerini de bu sistem alacak. Ayrıca sistem, giriş ve çıkışta kişilerin biyometrik verilerini de kaydedecek.

10 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan EES (Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi), Schengen bölgesindeki 27 ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da geçerli olacak.

10 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan EES (Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi), Schengen bölgesindeki 27 ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da geçerli olacak.

Uzmanların görüşüne göre, giriş ve çıkış işlemleri sırasında biyometrik veriler toplanacağı için bu yeni sistemle birlikte sınırda bekleme süreleri de uzayabilir.

Uzmanların görüşüne göre, giriş ve çıkış işlemleri sırasında biyometrik veriler toplanacağı için bu yeni sistemle birlikte sınırda bekleme süreleri de uzayabilir.

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