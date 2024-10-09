Pasaport Damgası Gidiyor, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi Geliyor: Yeni Sistem 10 Kasım'da Hayata Geçecek!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınır güvenliğini güçlendirmek ve yasa dışı göçün önüne geçmek için uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren hayata geçecek. Peki, Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi nedir? Bu yeni sistemle birlikte neler değişecek?

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