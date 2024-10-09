Pasaport Damgası Gidiyor, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi Geliyor: Yeni Sistem 10 Kasım'da Hayata Geçecek!
Pasaport Damgası Gidiyor, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi Geliyor: Yeni Sistem 10 Kasım'da Hayata Geçecek!
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınır güvenliğini güçlendirmek ve yasa dışı göçün önüne geçmek için uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren hayata geçecek. Peki, Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi nedir? Bu yeni sistemle birlikte neler değişecek?
Yeni giriş çıkış sistemiyle birlikte AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine gelen kişilerin giriş ve çıkışları dijital ortamlarda kaydedilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın