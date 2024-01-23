Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Pasaport Alacaklar Dikkat: Türkiye Pasaportu Almanya'da Daha Ucuz

Pasaport Alacaklar Dikkat: Türkiye Pasaportu Almanya'da Daha Ucuz

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 14:47

Türkiye'de pasaport almak için ödenecek harç ve ücretler 2024 itibarıyla artmıştı. Instagram'da izlediğimiz 'mukayese.de' isimli hesaptaki pasaport ücretleri ise zammın yükünü artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 yılına girerken her yıl başında olduğu gibi vergi ve harçlarda artış görüldü. Yüzde 58,46 oranında zam gelen pasaport ücretler arttı.

2024 yılına girerken her yıl başında olduğu gibi vergi ve harçlarda artış görüldü. Yüzde 58,46 oranında zam gelen pasaport ücretler arttı.

2022 yılında 1478,30 TL olan 10 yıllık (3 yıldan fazla) pasaport harç tutar, 2023 ilk yarısında 3 bin 295,50 lira olurken, yılı 4 bin 943 TL'den tamamlamıştı.

2023 yılında 501 TL olan pasaport defter ücreti 2024 yılında 793 TL olurken, harç bedeli de 7 bin 833 TL'ye çıktı.

2023 yılında 501 TL olan pasaport defter ücreti 2024 yılında 793 TL olurken, harç bedeli de 7 bin 833 TL'ye çıktı.

Defter bedeli ile 10 yıllık pasaport 8 bin 623 TL ederken, (33 TL euro kuru üzerinden) yaklaşık 261 euro ediyor.

Defter bedeli ile 10 yıllık pasaport 8 bin 623 TL ederken, (33 TL euro kuru üzerinden) yaklaşık 261 euro ediyor.

Almanya'da yaşayan biri ise Türkiye pasaportunu yenilemek istediğinde 10 yıllık pasaport için 105 euro ödüyor.

Almanya'da yaşayan biri ise Türkiye pasaportunu yenilemek istediğinde 10 yıllık pasaport için 105 euro ödüyor.

Bazı kullanıcılar ise fiyatların eyaletlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise fiyatların eyaletlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi.
www.instagram.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

140-150 euro veren de olurken,

140-150 euro veren de olurken,

Yine de 261 euroya erişebilen olmadı.

Yine de 261 euroya erişebilen olmadı.

Yorumlardan bazıları.

Yorumlardan bazıları.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

100 euroya gidiş dönüş bileti bulursanız ki var gibi görünüyor. Pasaportu Almanya'dan değiştirebiliyor muyuz acaba?

100 euroya gidiş dönüş bileti bulursanız ki var gibi görünüyor. Pasaportu Almanya'dan değiştirebiliyor muyuz acaba?

İşte mukayese.de'nin pasaport hesabı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?