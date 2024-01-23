Pasaport Alacaklar Dikkat: Türkiye Pasaportu Almanya'da Daha Ucuz
Pasaport Alacaklar Dikkat: Türkiye Pasaportu Almanya'da Daha Ucuz
Türkiye'de pasaport almak için ödenecek harç ve ücretler 2024 itibarıyla artmıştı. Instagram'da izlediğimiz 'mukayese.de' isimli hesaptaki pasaport ücretleri ise zammın yükünü artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 yılına girerken her yıl başında olduğu gibi vergi ve harçlarda artış görüldü. Yüzde 58,46 oranında zam gelen pasaport ücretler arttı.
2023 yılında 501 TL olan pasaport defter ücreti 2024 yılında 793 TL olurken, harç bedeli de 7 bin 833 TL'ye çıktı.
Defter bedeli ile 10 yıllık pasaport 8 bin 623 TL ederken, (33 TL euro kuru üzerinden) yaklaşık 261 euro ediyor.
Almanya'da yaşayan biri ise Türkiye pasaportunu yenilemek istediğinde 10 yıllık pasaport için 105 euro ödüyor.
Bazı kullanıcılar ise fiyatların eyaletlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
140-150 euro veren de olurken,
Yine de 261 euroya erişebilen olmadı.
Yorumlardan bazıları.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
100 euroya gidiş dönüş bileti bulursanız ki var gibi görünüyor. Pasaportu Almanya'dan değiştirebiliyor muyuz acaba?
İşte mukayese.de'nin pasaport hesabı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda