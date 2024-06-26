Parkeleri Zarar Vermeden Temizlemek İçin 10 İpucu
Parkeleri Zarar Vermeden Temizlemek İçin 10 İpucu
Parkeler, evinizin temizliğini yansıtan önemli detaylardan biridir. Ancak yanlış temizlik yöntemleri parkelerinize zarar verebilir. İşte parkelerinizi ilk günkü gibi parlak ve sağlıklı tutmanın yolları! 👇
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1. Toz alma işini hafife almayın!
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2. Su düşmanınız değil ama dikkatli kullanın!
3. Sirke ve su karışımını keşfedin!
4. Parke dostu temizlik ürünleri seçin!
5. Tabanı sert terlikler kullanmayın!
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