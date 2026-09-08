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Paranız Boşta Durmasın: Ek Gelir Sağlamanın Yollarını Anlatıyoruz!

Paranız Boşta Durmasın: Ek Gelir Sağlamanın Yollarını Anlatıyoruz!

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
08.09.2026 - 16:03
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Hem vadesiz hesabın özgürlüğünü yaşayıp hem de yüksek gecelik faizle paranızı değerlendirmenin pratik yolunu gelin birlikte keşfedelim! 

Yüksek gecelik faiz kazandıran hangi banka?' ya da 'Paramı birkaç günlüğüne nerede değerlendiririm?' diye düşünüyorsanız, cevap oldukça pratik: QNB Kazandıran Günlük Hesap, yıllık brüt %41.25'e varan tanışma faizi ve gün içinde paranızı dilediğiniz an çekebilme rahatlığıyla birikimlerinize günlük olarak değer katıyor.

Son Güncelleme: 7 Eylül 2026

Gecelik Faiz Arayanlar İçin Neden QNB Kazandıran Günlük Hesap

Gecelik Faiz Arayanlar İçin Neden QNB Kazandıran Günlük Hesap

'Paramı bağlamak istemiyorum ama boşta durması da canımı sıkıyor' diyenlerdenseniz, QNB Kazandıran Günlük Hesap beklentilerinizi karşılayabilir. Vadenizin bozulması gibi bir derdiniz yok çünkü QNB Kazandıran Günlük Hesap, bakiyenize bağlı olarak belirlenen ve dilerseniz yükseltebileceğiniz alt limitin üzerindeki bakiyenizi her gece otomatik olarak vadeliye aktarıp faiz işletiyor.

Üstelik QNB Kazananlar Kulübü ve QNB Plus müşterisiyseniz, %1 ek faiz kazanma imkanınız da bulunuyor. Gün sonunda kazancınızı anında hesapta görebiliyor, gün içinde acil bir nakit ihtiyacınız olduğunda faizinizin bozulması stresi yaşamadan QNB vadesiz hesabınızdan rahatça harcamanızı yapabiliyorsunuz.

Yatırımını Günlük Takip Etmek İsteyenlere: QNB Tanışma Faizi Avantajları

Yatırımını Günlük Takip Etmek İsteyenlere: QNB Tanışma Faizi Avantajları

QNB Kazandıran Günlük Hesap açtığınızda, alt limit üzerindeki 10.000.000 TL'ye kadar olan bakiyeleriniz için ilk 45 gün boyunca yıllık brüt %41.25’e varan tanışma faizi fırsatı sunuluyor.  46. günden itibaren 91. güne kadar ise günlük değişebilen dinamik tanışma faiz oranları devreye giriyor.

* Kazananlar Kulübü müşterileri ek 1% faiz oranından faydalanabileceklerdir.

Kaynak: https://www.qnb.com.tr/kazandiran-gunluk-hesap

Aşağıda QNB Kazandıran Günlük Hesap'ın 1-45 gün arası tanışma faizi tablosunu inceleyebilirsiniz:

İşlemlerini Tek Yerden Yönetmeyi Sevenler İçin Pratiklik

İşlemlerini Tek Yerden Yönetmeyi Sevenler İçin Pratiklik

QNB Kazandıran Günlük Hesap sadece gecelik faiz elde ettiğiniz bir alan değil; havale, EFT, fatura ödemesi ve otomatik ödeme talimatı gibi günlük bankacılık işlemlerinizi de rahatça yapabildiğiniz dinamik bir yapı. Yani paranız geceleri QNB'nin sunduğu faiz oranlarıyla değerlenirken, gündüzleri tüm finansal işlemlerinizi tek bir QNB hesabı üzerinden yapabilme özgürlüğünü yaşıyorsunuz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Alt limit üzerindeki bakiyesini özellikle 17:00 ve 05:00 saatleri arasında kesintisiz harcamaya açık tutmak isteyenler için QNB Kazandıran Günlük Hesap en uygun seçenek olmayabilir. Bu saatler arasında yüksek bakiyeniz vadeli hesapta işlem gördüğü için doğrudan kullanılamıyor. Ancak acil bir durumda, o gecelik faiz getirisinden vazgeçerek paranızı QNB mobil uygulaması üzerinden anında vadesiz hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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