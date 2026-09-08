Paranız Boşta Durmasın: Ek Gelir Sağlamanın Yollarını Anlatıyoruz!

'Paramı bağlamak istemiyorum ama boşta durması da canımı sıkıyor' diyenlerdenseniz, QNB Kazandıran Günlük Hesap beklentilerinizi karşılayabilir. Vadenizin bozulması gibi bir derdiniz yok çünkü QNB Kazandıran Günlük Hesap, bakiyenize bağlı olarak belirlenen ve dilerseniz yükseltebileceğiniz alt limitin üzerindeki bakiyenizi her gece otomatik olarak vadeliye aktarıp faiz işletiyor.

Üstelik QNB Kazananlar Kulübü ve QNB Plus müşterisiyseniz, %1 ek faiz kazanma imkanınız da bulunuyor. Gün sonunda kazancınızı anında hesapta görebiliyor, gün içinde acil bir nakit ihtiyacınız olduğunda faizinizin bozulması stresi yaşamadan QNB vadesiz hesabınızdan rahatça harcamanızı yapabiliyorsunuz.