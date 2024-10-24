Paramotor Nedir, Özellikleri Ne? Paramotor Menzili Ne Kadar?

Paramotor, oldukça basit bir mekanizmadan oluşan motorlu paraşüttür. Küçük bir alanda kalkış ve iniş yapabilmesi nedeniyle teknolojinin geldiği son noktalara güzel bir örnektir. Paramotor, hava araçlarının en hafifi olarak değerlendirilebilir.

Peki paramotor nasıl çalışır, özellikleri neler? Paramotorun menzili ne kadar?