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Paramotor Nedir, Özellikleri Ne? Paramotor Menzili Ne Kadar?

Paramotor Nedir, Özellikleri Ne? Paramotor Menzili Ne Kadar?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 14:45

Paramotor, oldukça basit bir mekanizmadan oluşan motorlu paraşüttür. Küçük bir alanda kalkış ve iniş yapabilmesi nedeniyle teknolojinin geldiği son noktalara güzel bir örnektir. Paramotor, hava araçlarının en hafifi olarak değerlendirilebilir.

Peki paramotor nasıl çalışır, özellikleri neler? Paramotorun menzili ne kadar?

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Paramotor Nedir?

Paramotor Nedir?

En basit tabirle paramotor, yamaç paraşütünün moturlu halidir. Paramotor, hava taşıtları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardandır. Paramotor, genel olarak  ayakla ve tekerlekli fırlatmayla havalanır.

Helikopter ve uçağın aksine, paramotorun havalanabilmesi için 20 ila 40 metrekarelik düz bir alan yeterlidir. Aynı şekilde paramotor, iniş yaparken de güvenli bir iniş sağlar.

Paramotor Özellikleri Neler?

Paramotor Özellikleri Neler?

Paramotor, sürücünün önünde bulunan sağ ve sol kollarla hareket ettirilir. Paramotor, hava akımı sayesinde hareket eder. Hava akımının itme gücü kullanılarak hareket sağlanır. 

Araçta bir motor bulunur. Bu sayede kanatlar yani paraşüt, hava süzülmeyi sağlar. Pilotun sırtında ise yedek paraşüt ve pilotu hem paraşüte hem de motora bağlayan uçuş koltuğu bulunur. 

Paramotor, başka araçlarla kolayca taşınabilir. Kurulumu kolaydır, motor havada dursa bile paraşüt sayesinde güvenli iniş yapılır.

Paramotor Menzili Ne Kadar?

Paramotor Menzili Ne Kadar?

Paramotor özellikleri, araca göre değişir. Ayrıca kullanan kişinin profesyonelliği de uçuşun nasıl olacağını belirler. Paramotor uçurmak için lisans gerekmez ancak  havacılık kuralları çerçevesinde izin ile uçulabildiği belirtilir.

Genel olarak bakıldığında, paramotor 25 ila 870 km arasına hız yapabilir. 5 bin 400 metreye kadar çıkabilen paramotorlar olsa da genellikle 150 metre altında uçuşlar yapılır.

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