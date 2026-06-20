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Paraguay Maçı Sonrası Arda Güler'den "Utanç Duyuyoruz" Açıklaması

etiket Paraguay Maçı Sonrası Arda Güler'den "Utanç Duyuyoruz" Açıklaması

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 08:54
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Avustralya ve Paraguay'a yenilen Milli Takımımız, Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli Takımımıza tepki yağarken futbolcular arasında gözyaşlarını tutamayan isimler oldu. Beklenen performansı sergileyemeyen Arda Güler, maç sonu açıklamasında 'Utanç duyuyoruz' dedi.

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Arda Güler, Milli Takım'ın Paraguay’a 1-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmesinin ardından özür diledi.

Arda Güler, Milli Takım'ın Paraguay’a 1-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmesinin ardından özür diledi.

Önce Avustralya, daha sonra Paraguay'a yenilen A Millilerimiz Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci takım oldu. Maç sonu açıklama yapan Arda Güler özür diledi ve utanç duyduğunu dile getirdi.

Arda Güler: "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz" dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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