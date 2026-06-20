Paraguay Maçı Sonrası Arda Güler'den "Utanç Duyuyoruz" Açıklaması
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Avustralya ve Paraguay'a yenilen Milli Takımımız, Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli Takımımıza tepki yağarken futbolcular arasında gözyaşlarını tutamayan isimler oldu. Beklenen performansı sergileyemeyen Arda Güler, maç sonu açıklamasında 'Utanç duyuyoruz' dedi.
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Arda Güler, Milli Takım'ın Paraguay’a 1-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmesinin ardından özür diledi.
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Arda Güler: "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz" dedi.
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