Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2024 Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak?

Televizyon, müzik ve eğlence dünyasında 50 yıldır başarılı isimleri ödüllendiren Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 2024 takvimi açıklandı! Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek olan 50. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 8 Aralık 2024'te gerçekleşecek. Bu büyüleyici gecede, halkın oyları ve jüri değerlendirmeleri ile belirlenen en iyiler ödüllerine kavuşacak.

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunacağı ödül töreni için halk oylaması iki aşamalı yapılacak.