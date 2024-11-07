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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2024 Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak?

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2024 Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.11.2024 - 19:25

Bu yıl 50.si düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2024'e günler kaldı. Hürriyet Kelebek tarafından yapılan Pantene Altın Kelebek Ödül töreni tüm heyecanı ile başlıyor. Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri bu yıl da sahiplerini bulacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2024ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne nereden oy kullanabilirsiniz? Yanıtı içeriğimizde...

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2024 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Tören Tarihi, Adaylar ve Oylama Süreci

2024 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Tören Tarihi, Adaylar ve Oylama Süreci

Televizyon, müzik ve eğlence dünyasında 50 yıldır başarılı isimleri ödüllendiren Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 2024 takvimi açıklandı! Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek olan 50. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 8 Aralık 2024'te gerçekleşecek. Bu büyüleyici gecede, halkın oyları ve jüri değerlendirmeleri ile belirlenen en iyiler ödüllerine kavuşacak.

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunacağı ödül töreni için halk oylaması iki aşamalı yapılacak.

Halk Oylaması Tarihleri

Halk Oylaması Tarihleri

Bu prestijli ödüllerin kazananlarını belirlemek için halk oylaması iki aşamada yapılacak:

  • İlk Tur Oylaması: 7-13 Kasım 2024 tarihlerinde ilk halk oylaması yapılacak. Televizyon, müzik ve eğlence sektöründe 3 Ekim 2023 - 21 Ekim 2024 arasında dikkat çeken adaylar, halk tarafından oylanarak en yüksek oyu alan 10 aday finale taşınacak.

  • Final Oylaması ve Jüri Değerlendirmesi: İkinci oylama turuna geçecek finalistler, halk ve jüri tarafından tekrar değerlendirilecek. Kazananlar %70 halk, %30 jüri oylarıyla belirlenecek.

50. Yıla Özel Işıltılı Tören

50. Yıla Özel Işıltılı Tören

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 50. yılına özel gerçekleşecek olan tören, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek ve sürprizlerle dolu bir geceye sahne olacak. Türkiye’nin en popüler sanatçılarının ve başarılı isimlerin ödüllerini alacağı bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Törene Dair Tüm Detaylar

Törene Dair Tüm Detaylar

Törene dair son gelişmeleri takip etmek için siz de sosyal medyadan #AltınKelebek etiketiyle katılım sağlayabilir, halk oylamasında favori adayınıza destek olabilirsiniz. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek ve yılın en unutulmaz etkinliklerinden biri olacak.

Siz de oy verin, bu heyecana ortak olun ve 2024 Altın Kelebek Ödülleri’nde yılın en iyilerini seçin!

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