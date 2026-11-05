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Özgür Turhan'ın “En Son Ne Kaybettin?” Sorusuna Eski Eşi Deniz Bağdaş'ı Anarak Verdiği Yanıt Olay Oldu!

Özgür Turhan'ın “En Son Ne Kaybettin?” Sorusuna Eski Eşi Deniz Bağdaş'ı Anarak Verdiği Yanıt Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 23:28
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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın boşanması, ayrılığın ardından gelen karşılıklı suçlamalarla uzun süre konuşulmuştu. Turhan eski eşini kendisini aldatmakla suçlarken, Bağdaş bu iddiayı reddederek evliliklerinde şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Turhan'ın da şiddet iddialarını reddettiği sürecin ardından komedyenin yeni bir yanıtı gündeme geldi. “En son ne kaybettin?” sorusuna verdiği karşılık, eski evliliğine gönderme olarak yorumlandı.

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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşandıklarını Şubat 2025'te duyurmuştu.

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşandıklarını Şubat 2025'te duyurmuştu.

Stand-up gösterileriyle tanınan Özgür Turhan ile sosyal medya içerikleriyle bilinen Deniz Bağdaş, evliliklerini sonlandırdıklarını sosyal medya üzerinden açıkladı. Rohan adında bir oğulları bulunan çiftin ayrılık haberi, Bağdaş'ın bir takipçisine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

“Özgür Bey ile ayrıldınız mı?” sorusuna karşılık veren Bağdaş, ardından e-Devlet'teki medeni durum bilgisinde yer alan “boşanmış” ifadesini paylaşarak haberi doğruladı.

Ayrılık açıklamasının ardından gelen yorumlar üzerine yeniden konuşan Bağdaş, paylaşım yapmaya ve tepkilerle karşılaşmaya psikolojik olarak hazır olmadığını belirtti. Yaşadıkları süreci “travmatik” olarak tanımlaması da boşanmanın arka planına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Boşanmanın ardından taraflardan karşılıklı ağır iddialar geldi.

Boşanmanın ardından taraflardan karşılıklı ağır iddialar geldi.

İlerleyen dönemde Deniz Bağdaş, evliliğin üçüncü kişiler nedeniyle bitmediğini savundu. Eski eşinin öfke problemi yaşadığını, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Boşanma sürecinde gittikleri çift terapisinin dönüşünde tehdit edildiğini de öne süren Bağdaş, elinde ses kayıtları ve yazışmalar bulunduğunu belirterek yasal işlemleri başlatacağını açıkladı.

Özgür Turhan ise bu suçlamaları reddetti. Bağdaş'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan komedyen, eski eşinin kendisini evlilikleri sırasında aldattığını iddia etti. Maddi konularda da karşılıklı açıklamalar yapılırken Turhan, boşanmanın ardından eski eşine ve oğluna ekonomik destek sağladığını söyledi.

Böylece ikilinin ayrılığı, sosyal medyada farklı anlatımların karşı karşıya geldiği bir sürece dönüştü. Bağdaş aldatma iddiasını, Turhan ise şiddet iddialarını reddetti; tarafların suçlamaları kesinleşmiş olgular olarak doğrulanmış değil.

“En son ne kaybettin?” sorusuna verdiği yanıtla eski evliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Turhan, bu kez kendisine yöneltilen kısa bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Komedyene, “En son ne kaybettin?” diye soruldu.

Turhan'ın karşılığı ise şöyle oldu:

“TuzBiber'de karım gitti.”

Komedi platformu TuzBiber'in adını anarak verdiği bu yanıt, Deniz Bağdaş'la biten evliliğine ve daha önce dile getirdiği aldatılma iddiasına gönderme olarak yorumlandı.

Turhan'ın eski eşini bu sözlerle yeniden anması, boşanmanın ardından yaşanan tartışmaları da hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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