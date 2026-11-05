Özgür Turhan'ın “En Son Ne Kaybettin?” Sorusuna Eski Eşi Deniz Bağdaş'ı Anarak Verdiği Yanıt Olay Oldu!
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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın boşanması, ayrılığın ardından gelen karşılıklı suçlamalarla uzun süre konuşulmuştu. Turhan eski eşini kendisini aldatmakla suçlarken, Bağdaş bu iddiayı reddederek evliliklerinde şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Turhan'ın da şiddet iddialarını reddettiği sürecin ardından komedyenin yeni bir yanıtı gündeme geldi. “En son ne kaybettin?” sorusuna verdiği karşılık, eski evliliğine gönderme olarak yorumlandı.
Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşandıklarını Şubat 2025'te duyurmuştu.
Boşanmanın ardından taraflardan karşılıklı ağır iddialar geldi.
“En son ne kaybettin?” sorusuna verdiği yanıtla eski evliliğini yeniden gündeme taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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