Özgür Turhan'ın “En Son Ne Kaybettin?” Sorusuna Eski Eşi Deniz Bağdaş'ı Anarak Verdiği Yanıt Olay Oldu!

İlerleyen dönemde Deniz Bağdaş, evliliğin üçüncü kişiler nedeniyle bitmediğini savundu. Eski eşinin öfke problemi yaşadığını, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Boşanma sürecinde gittikleri çift terapisinin dönüşünde tehdit edildiğini de öne süren Bağdaş, elinde ses kayıtları ve yazışmalar bulunduğunu belirterek yasal işlemleri başlatacağını açıkladı.

Özgür Turhan ise bu suçlamaları reddetti. Bağdaş'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan komedyen, eski eşinin kendisini evlilikleri sırasında aldattığını iddia etti. Maddi konularda da karşılıklı açıklamalar yapılırken Turhan, boşanmanın ardından eski eşine ve oğluna ekonomik destek sağladığını söyledi.

Böylece ikilinin ayrılığı, sosyal medyada farklı anlatımların karşı karşıya geldiği bir sürece dönüştü. Bağdaş aldatma iddiasını, Turhan ise şiddet iddialarını reddetti; tarafların suçlamaları kesinleşmiş olgular olarak doğrulanmış değil.