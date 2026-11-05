Berkcan Güven Sevgilisi Sueda Uluca'nın Hintçe Şarkı Söylediği Anları Paylaştı!
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Manifest'in sahne enerjisiyle dikkat çeken isimlerinden Sueda Uluca, bu kez günlük hayatından bir anla karşımıza çıktı. Sevgilisi Berkcan Güven, Sueda'nın sabah Hintçe şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Videoya eklediği “Bugün Bollywood uyandık” notu da bu müzikli sabahın özeti oldu. Gelin, önce Sueda'nın sahne yolculuğuna, ardından o paylaşıma bakalım!
Big5 Türkiye'den çıkan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Sueda'nın sahneyle ilişkisi, Manifest'ten çok daha öncesine uzanıyor.
Berkcan Güven, sevgilisinin Hintçe şarkı söylediği anları “Bugün Bollywood uyandık” notuyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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