Berkcan Güven Sevgilisi Sueda Uluca'nın Hintçe Şarkı Söylediği Anları Paylaştı!

Türkiye'de yeni bir kız grubu oluşturmak amacıyla düzenlenen Big5 Türkiye, yalnızca bir yarışma olarak kalmadı. Vokal, dans ve sahne performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar arasından seçilen altı isim, Manifest adıyla müzik yolculuğuna başladı. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup, ilk şarkıları Zamansızdık ile dinleyici karşısına çıktı.

Ardından gelen Manifestival albümüyle grubun repertuvarı da genişledi. Zamansızdık'ın yanında Arıyo, KTS, Snap ve Yaşanacaksa gibi şarkılar, Manifest'i takip edenlerin listelerinde yerini aldı. Grubun koreografileri de şarkılara eşlik ederek sosyal medyada yeniden yorumlanan performanslara dönüştü.

Manifest'i takip edenler yalnızca toplu sahne performanslarına değil, üyelerin ayrı ayrı paylaştığı içeriklere de ilgi gösteriyor. Konser görüntülerinin yanında günlük hayattan kesitler, provalar ve eğlenceli videolar da grubun takipçileriyle kurduğu bağın bir parçası. Sueda ise hem vokali hem dans geçmişiyle bu altı kişilik ekibin dikkat çeken isimlerinden biri.