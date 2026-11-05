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Berkcan Güven Sevgilisi Sueda Uluca'nın Hintçe Şarkı Söylediği Anları Paylaştı!

Berkcan Güven Sevgilisi Sueda Uluca'nın Hintçe Şarkı Söylediği Anları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 23:16
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Manifest'in sahne enerjisiyle dikkat çeken isimlerinden Sueda Uluca, bu kez günlük hayatından bir anla karşımıza çıktı. Sevgilisi Berkcan Güven, Sueda'nın sabah Hintçe şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Videoya eklediği “Bugün Bollywood uyandık” notu da bu müzikli sabahın özeti oldu. Gelin, önce Sueda'nın sahne yolculuğuna, ardından o paylaşıma bakalım!

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Big5 Türkiye'den çıkan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Big5 Türkiye'den çıkan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türkiye'de yeni bir kız grubu oluşturmak amacıyla düzenlenen Big5 Türkiye, yalnızca bir yarışma olarak kalmadı. Vokal, dans ve sahne performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar arasından seçilen altı isim, Manifest adıyla müzik yolculuğuna başladı. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup, ilk şarkıları Zamansızdık ile dinleyici karşısına çıktı.

Ardından gelen Manifestival albümüyle grubun repertuvarı da genişledi. Zamansızdık'ın yanında Arıyo, KTS, Snap ve Yaşanacaksa gibi şarkılar, Manifest'i takip edenlerin listelerinde yerini aldı. Grubun koreografileri de şarkılara eşlik ederek sosyal medyada yeniden yorumlanan performanslara dönüştü.

Manifest'i takip edenler yalnızca toplu sahne performanslarına değil, üyelerin ayrı ayrı paylaştığı içeriklere de ilgi gösteriyor. Konser görüntülerinin yanında günlük hayattan kesitler, provalar ve eğlenceli videolar da grubun takipçileriyle kurduğu bağın bir parçası. Sueda ise hem vokali hem dans geçmişiyle bu altı kişilik ekibin dikkat çeken isimlerinden biri.

Sueda'nın sahneyle ilişkisi, Manifest'ten çok daha öncesine uzanıyor.

Sueda'nın sahneyle ilişkisi, Manifest'ten çok daha öncesine uzanıyor.

Big5 Türkiye'de 12 kişilik finale kalmayı başaran Sueda Uluca, son değerlendirmelerin ardından Manifest'in altı üyesinden biri olarak seçildi. Yarışma sürecinde onu öne çıkaran özellikleri arasında güçlü vokali kadar dans konusundaki deneyimi de vardı.

Sueda'nın yarışma dönemindeki tanıtımlarında yaklaşık 10 yıllık dans geçmişine sahip olduğu ve üç yıl dans eğitmenliği yaptığı bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla Manifest'le birlikte geniş kitlelere ulaşsa da sahneye çıkmak, koreografi çalışmak ve performans hazırlamak onun için yeni bir uğraş değildi.

Vokal tarafında da farklı performanslarla dinleyici karşısına çıkan Sueda'nın, Gülçin Ergül'ün Hoş Geldin şarkısını seslendirdiği akustik kaydı bunlardan biri. Grubun hareketli şarkıları ve kalabalık koreografilerinin dışında kalan bu tarz kayıtlar, dinleyicilerin onun sesini farklı bir düzenleme içinde duymasına imkan veriyor.

Kısacası Sueda'nın müzikle ilişkisi yalnızca konser saatleriyle sınırlı değil. Berkcan Güven'in son paylaşımında da bu kez sahne ışıkları, mikrofon veya hazırlanmış bir performans olmadan şarkı söylediği bir an yer aldı.

Berkcan Güven, sevgilisinin Hintçe şarkı söylediği anları “Bugün Bollywood uyandık” notuyla paylaştı.

Sueda Uluca, müzik çalışmalarının yanında içerik üreticisi ve müzisyen Berkcan Güven ile ilişkisiyle de gündeme geliyor. İkili, haklarında konuşulan birliktelik iddialarının ardından Haziran 2026'da birlikte katıldıkları bir düğünde görüntülenmişti. Sonraki aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla da birlikte karşımıza çıktılar.

Bu kez paylaşımı yapan isim Berkcan Güven oldu. Güven, sevgilisi Sueda'nın sabah Hintçe şarkı söylediği anları kaydederek takipçileriyle paylaştı. Videonun üzerine de “Bugün Bollywood uyandık” notunu ekledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medya hesaplarında da yeniden paylaşıldı.

Manifest sahnesinde şarkı söyleyip dans ederken izlediğimiz Sueda, bu kez gündelik bir anın içinde karşımıza çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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