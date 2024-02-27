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Özgür Özel “TRT” Dedi, TRT Canlı Yayından Çıktı: “Cenazemde Bile İstemiyorum”

Özgür Özel “TRT” Dedi, TRT Canlı Yayından Çıktı: “Cenazemde Bile İstemiyorum”

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 14:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, TRT’nin muhalefete yer vermediğini eleştirmeye başlamasıyla birlikte TRT canlı yayından çıktı. CHP lideri açıklamasında, “TRT’yi cenazemde bile istemiyorum. Dirime gelmeyen, ölüme de gelmesin” diyerek eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te yaptığı konuşmada TRT’nin muhalefete yer vermemesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te yaptığı konuşmada TRT’nin muhalefete yer vermemesini eleştirdi.

TRT, canlı yayınlanan grup toplantısında eleştiriler başlayınca canlı yayını sonlandırdı.

TRT, canlı yayınlanan grup toplantısında eleştiriler başlayınca canlı yayını sonlandırdı.

Görüntüler 👇

Özgür Özel TRT için şunları söyledi; “TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki TRT özerktir ve tarafsızdır.”

Özgür Özel TRT için şunları söyledi; “TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki TRT özerktir ve tarafsızdır.”

“O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0.”

“O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0.”
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“1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum.”

“1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum.”

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