Özgür Özel Boykot Edilen Espressolab'in İsmini Vermeden Şirketin Mustafa Varank Hakkındaki Sözlerini Söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesi gündemdeki yerini koruyor. 24 Mart'ta başta televizyon kanalları olmak üzere medya grupları ve bağlı oldukları şirketlerin boykot edilmesi için çağrı yapan Özel, listeye gençlerin talebi üzerine kahve zinciri Espressolab'i de eklemişti. Espressolab, boykot listesine dahil edilmesinin ardından 'Neden boykot edildiğimizi anlamadık' açıklaması yapmıştı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise bir grup AKP'li ile Espressolab'e giderek destek videosu çekmişti.
19 Haziran Perşembe günü açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Espressolab'in ismini vermeden şirketin Mustafa Varank hakkında söylediğini iddia ettiği sözleri aktardı.
Özgür Özel'in Mustafa Varank ve Espressolab iddiasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Özgür Özel: "Şirket diyor ki Mustafa Varank'ın gelmesi en büyük zararı verdi, Mustafa Varank düşeceğine yıldırım düşseydi."
Mustafa Varank'ın mart ayında Espressolab'e destek için çektiği video oldukça konuşulmuştu. Varank'a 'örtülü reklam' soruşturması başlatılmıştı. O videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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