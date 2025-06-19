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Özgür Özel Boykot Edilen Espressolab'in İsmini Vermeden Şirketin Mustafa Varank Hakkındaki Sözlerini Söyledi

Özgür Özel Boykot Edilen Espressolab'in İsmini Vermeden Şirketin Mustafa Varank Hakkındaki Sözlerini Söyledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 15:39

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesi gündemdeki yerini koruyor. 24 Mart'ta başta televizyon kanalları olmak üzere medya grupları ve bağlı oldukları şirketlerin boykot edilmesi için çağrı yapan Özel, listeye gençlerin talebi üzerine kahve zinciri Espressolab'i de eklemişti. Espressolab, boykot listesine dahil edilmesinin ardından 'Neden boykot edildiğimizi anlamadık' açıklaması yapmıştı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise bir grup AKP'li ile Espressolab'e giderek destek videosu çekmişti. 

19 Haziran Perşembe günü açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Espressolab'in ismini vermeden şirketin Mustafa Varank hakkında söylediğini iddia ettiği sözleri aktardı.

Özgür Özel'in Mustafa Varank hakkında konuşmasının nedeni ise bugün Meclis'te yaşanan kavgaydı. O anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Özgür Özel'in Mustafa Varank ve Espressolab iddiasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Özgür Özel: "Şirket diyor ki Mustafa Varank'ın gelmesi en büyük zararı verdi, Mustafa Varank düşeceğine yıldırım düşseydi."

Özgür Özel: "Şirket diyor ki Mustafa Varank'ın gelmesi en büyük zararı verdi, Mustafa Varank düşeceğine yıldırım düşseydi."

Özgür Özel şunları dedi:

“Ortaya çıkan görüntülerin bir tarafı maalesef Mustafa Varank. Gençlerin boykotunu istediği bizim de destek verdiğimiz bir şirket bu boykot sona ersin diye gençlerin tüm talebini karşılamaya hazır. Şirket diyor ki 'Boykot bize zarar verdi ama Mustafa Varank’ın gelmesi en büyük zararı verdi'. 'Buraya Mustafa Varank düşeceğine yıldırım düşseydi daha iyiydi' diyor.

Bugün de Meclis'in toplantı salonuna Varank dışında kim gireymiş, zeytinlik için de ahlak için de daha iyi olurmuş. Meclis'in başına olabilecek en kötü şey oldu. Varank geldi ve Meclis'i kendi seviyesine çekmeye çalıştı.'

Mustafa Varank'ın mart ayında Espressolab'e destek için çektiği video oldukça konuşulmuştu. Varank'a 'örtülü reklam' soruşturması başlatılmıştı. O videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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