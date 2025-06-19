Özgür Özel Boykot Edilen Espressolab'in İsmini Vermeden Şirketin Mustafa Varank Hakkındaki Sözlerini Söyledi

Özgür Özel şunları dedi:

“Ortaya çıkan görüntülerin bir tarafı maalesef Mustafa Varank. Gençlerin boykotunu istediği bizim de destek verdiğimiz bir şirket bu boykot sona ersin diye gençlerin tüm talebini karşılamaya hazır. Şirket diyor ki 'Boykot bize zarar verdi ama Mustafa Varank’ın gelmesi en büyük zararı verdi'. 'Buraya Mustafa Varank düşeceğine yıldırım düşseydi daha iyiydi' diyor.

Bugün de Meclis'in toplantı salonuna Varank dışında kim gireymiş, zeytinlik için de ahlak için de daha iyi olurmuş. Meclis'in başına olabilecek en kötü şey oldu. Varank geldi ve Meclis'i kendi seviyesine çekmeye çalıştı.'