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Özgür Demirtaş Asgari Ücret İçin Yine İsyan Etti: “Yıl Sonuna Kadar Dayanılmaz”

Özgür Demirtaş Asgari Ücret İçin Yine İsyan Etti: “Yıl Sonuna Kadar Dayanılmaz”

özgür demirtaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.06.2024 - 20:59

Halkın büyük çoğunluğunun isyan ettiği asgari ücret tutarı hakkında bir isyan da Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda asgari ücret tutarının yıl sonuna kadar dayanılmaz olduğunu belirtti.

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Ekonomide alın gücü her geçen gün azalıyor, fiyatlar da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Ekonomide alın gücü her geçen gün azalıyor, fiyatlar da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Asgari ücrete de ara zam yapılmayacağı hükümet tarafından açıklandı. Yani mevcut asgari ücret olan 17.002 TL yeni yıla kadar geçerli.

Asgari ücrete de ara zam yapılmayacağı hükümet tarafından açıklandı. Yani mevcut asgari ücret olan 17.002 TL yeni yıla kadar geçerli.

Prof Dr. Özgür Demirtaş da asgari ücret konusunda “dayanılmaz” mesajı paylaştı.

Prof Dr. Özgür Demirtaş da asgari ücret konusunda “dayanılmaz” mesajı paylaştı.
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