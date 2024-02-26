Özgür Demirtaş Abonelerine Sordu: Twitter Aboneleri Ne Kazandıklarını Açıkladılar
Özgür Demirtaş Abonelerine Sordu: Twitter Aboneleri Ne Kazandıklarını Açıkladılar
Prof. Dr. Özgür Demiraş, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformunda yaklaşık 6 milyon takipçisine hitap ederken, paylaşımlarının bir kısmını da ücretli olan abonelik sistemine yöneltti. Aylık 213 TL seviyesinde olan abonelik bedeline karşılık ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini isteyince ortaya rengarenk yorumlar çıktı.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finansal okur yazarlık konusunda sosyal medyada artık abonelerine özel bilgi veriyor. Abonelerine ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini istedi.
Önce aboneleri yanıtladı.
Çok şey öğrendiklerini söyleyenler ağırlıktaydı.
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Abone olmayanalar da araya karıştı.
Birçok kişi de reklam olarak gördüğü paylaşımı yorumladı.
Demirtaş'ın paylaşımına gelen tepkilerin bazıları da güldürdü.
İşte Özgür Demirtaş'ın abonesi olmayanların tepkilerinden bazıları.
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