Özgür Demirtaş Abonelerine Sordu: Twitter Aboneleri Ne Kazandıklarını Açıkladılar

Prof. Dr. Özgür Demiraş, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformunda yaklaşık 6 milyon takipçisine hitap ederken, paylaşımlarının bir kısmını da ücretli olan abonelik sistemine yöneltti. Aylık 213 TL seviyesinde olan abonelik bedeline karşılık ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini isteyince ortaya rengarenk yorumlar çıktı.