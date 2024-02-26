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Özgür Demirtaş Abonelerine Sordu: Twitter Aboneleri Ne Kazandıklarını Açıkladılar

Özgür Demirtaş Abonelerine Sordu: Twitter Aboneleri Ne Kazandıklarını Açıkladılar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 17:57

Prof. Dr. Özgür Demiraş, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformunda yaklaşık 6 milyon takipçisine hitap ederken, paylaşımlarının bir kısmını da ücretli olan abonelik sistemine yöneltti. Aylık 213 TL seviyesinde olan abonelik bedeline karşılık ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini isteyince ortaya rengarenk yorumlar çıktı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finansal okur yazarlık konusunda sosyal medyada artık abonelerine özel bilgi veriyor. Abonelerine ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini istedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finansal okur yazarlık konusunda sosyal medyada artık abonelerine özel bilgi veriyor. Abonelerine ne anlattığını merak edenlere de abonelerinin cevap vermesini istedi.
twitter.com

Önce aboneleri yanıtladı.

Önce aboneleri yanıtladı.
twitter.com

Çok şey öğrendiklerini söyleyenler ağırlıktaydı.

Çok şey öğrendiklerini söyleyenler ağırlıktaydı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Abone olmayanalar da araya karıştı.

Abone olmayanalar da araya karıştı.
twitter.com

Birçok kişi de reklam olarak gördüğü paylaşımı yorumladı.

Birçok kişi de reklam olarak gördüğü paylaşımı yorumladı.
twitter.com

Demirtaş'ın paylaşımına gelen tepkilerin bazıları da güldürdü.

Demirtaş'ın paylaşımına gelen tepkilerin bazıları da güldürdü.
twitter.com

İşte Özgür Demirtaş'ın abonesi olmayanların tepkilerinden bazıları.

İşte Özgür Demirtaş'ın abonesi olmayanların tepkilerinden bazıları.
twitter.com

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twitter.com
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