Özel Hastanede Doktora İlaç Vererek Cinsel Saldırıda Bulunan Başhekime 15 Yıl Hapis!
Özel Hastanede Doktora İlaç Vererek Cinsel Saldırıda Bulunan Başhekime 15 Yıl Hapis!
Lüleburgaz'da özel bir hastanede 2020 yılında meydana gelen olayda hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi, aynı hastanede çalışan E. V.’ye cinsel saldırıda bulundu. Mahkemeye taşınan olayda 15 yıl hapis cezası alan Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kırklareli bu cinsel saldırı olayıyla çalkalanıyor. 49 yaşındaki hastane başhekimi Abdullah Çiftçi, yabancı uyruklu kadın doktor E. V.'ye verdiği ilaçla odasında cinsel saldırıda bulundu.
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Olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden E. V, psikolojik destek alıp soluğu karakolda aldı. Kadın doktor ifadesinde, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalışırken tekrar aynı ilaçtan verdiğini anlattı.
Ayrıca, başhekim Çiftçi'nin kendisini akşam içki içmek üzere odasına davet ettiğini ve ısrarları sonucu bir bardak şarap içtiğini ifade etti.
Kendisini kötü hissetmeye başlayınca da başhekimin odanın kapısını kapattığını ve ışıkları da söndürüp sedyenin üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Kadın doktorun şikayeti üzerine başhekim gözaltına alındı. Ardından da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Çiftçi, E. V. ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi rızaya dayalı olarak nitelendirdi. Ancak, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiftçi'yi E. V.’ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozarak Dr. Çiftçi'nin tahliye edilmesine hükmetti. Ancak bu karar, Yargıtay'a götürüldü.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu ve dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, Dr. Çiftçi'nin 15 yıl hapis cezasına ilişkin tutuklama kararını onayladı. Çiftçi cezaevine gönderildi.
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