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Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 12:06
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Grup aşamasında dikkat çekici mücadeleler yaşanıyor. K Grubu'nda bu kez tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na çıkan Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Her iki takım da yüksek bir performans sergilemeyi umuyor.

Peki Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

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Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman?

Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman?

Dünya Kupası'nda grup maçları hız kesmeden devam ediyor. Bu kez K Grubu'nda yer alan Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na çıkan Özbekistan, büyük bir heyecanla sahada olacak.

Özbekistan - Kolombiya maçı 18 Haziran Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı maç, taraftarlar tarafından takip edilecek.

Özbekistan - Kolombiya Maçı Saat Kaçta?

Özbekistan - Kolombiya Maçı Saat Kaçta?

Özbekistan - Kolombiya maçı Türkiye saatiyle 05.00'te başlayacak. Gece programında Gana - Panama ve Özbekistan - Kolombiya karşılaşmaları izleyicilerle buluşacak. 

Özbekistan - Kolombiya maçı Mexico City Stadı'nda oynanacak.

Özbekistan - Kolombiya Maçı Hangi Kanalda?

Özbekistan - Kolombiya Maçı Hangi Kanalda?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Özbekistan Kolombiya maçını yayınlayacak. Önemli maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Özbekistan Kolombiya maçını bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden canlı izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesindeki 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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