Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Grup aşamasında dikkat çekici mücadeleler yaşanıyor. K Grubu'nda bu kez tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na çıkan Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Her iki takım da yüksek bir performans sergilemeyi umuyor.

Peki Özbekistan - Kolombiya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?