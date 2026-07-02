Otuz Üç Kandil, Sönmeyen Bir Ateş

Anlatılır: alevler otele sarılmaya başladığında, üç şair merdivenlere oturmuş, aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, korkuyla, “Birimize bir şey olursa ne yaparız?” diye sormuş. Metin Altıok’un verdiği yanıt, o günden bugüne bütün yazı ve şiir dünyamızın üstüne bir yemin gibi çökmüştür: kalanlar, ölenler için şiir yazar. O gece Metin Altıok da kalmadı; sözü kaldı. Otuz üç yıldır biz, o merdivende söylenmiş son sözün mirasçılarıyız susmama sözünün.

Hasret Gültekin’in bağlaması sustu o gece; genç bir ustanın parmakları küle döndü. Asım Bezirci, altmış altı yaşında, bir ömür boyu emek verdiği edebiyat tarihini bitiremeden gitti; o kalabalığın en yaşlısıydı. Nesimi Çimen’in sesi, türkülerimizin içinde bir daha hiç aynı olmadı. Ve on iki yaşında bir çocuk, Koray Kaya, sırf bir halk oyunu gösterisi için gittiği o şehirde, büyümeden, sevmeden, yaşamadan gitti kurbanların en genciydi. Hollanda’dan gelen konuk Carina Cuanna Thedora Thuys da o ateşin içinde, bize misafirliğe geldiği topraklarda son nefesini verdi. Bunlar sadece isim değil; her biri yarım kalmış bir cümle, tamamlanmamış bir dize, çalınmamış bir son nakarattı.

“Kalanlar, ölenler için şiir yazar…”

Biz, kalanlar, otuz üç yıldır bu sözün altında yaşıyoruz. Her yıl 2 Temmuz geldiğinde, aynı soruyu kendimize sorarız: unuttuk mu? Hayır, unutmadık ama bazen susmayı unutkanlıkla karıştırdık. Oysa hafıza, bir mumun alevi gibidir; üflenmediği sürece yanar, ama rüzgâra karşı korunması gerekir. Madımak’ın hafızası da böyle bir alev; onu koruyacak olan, bizim sessizliğimiz değil, sözümüzdür.