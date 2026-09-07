Otomotivde kendi işini kurma fikri olanlara: Fix DPF 81 il ve ilçede bayilik başvurusu alıyor
Kendi işini kurmayı düşünen ya da mevcut oto servisinde yeni bir uzmanlık alanı açmak isteyenler için Fix DPF’nin yeni bir çağrısı var. Marka, 81 il ve ilçede uygulama merkezi açmak üzere bayilik talepleri topluyor. Üstelik konu yalnızca bir cihaz satın alıp tabelayı değiştirmek değil; servis alanından uygulama akışına kadar baştan düşünülmüş bir Fix DPF noktası kurmak. Nasıl işlediğine bakalım.
Önce mevzuyu netleştirelim: Bu kez odağımız araç değil girişimci
Fix DPF’nin hedefi, yeni uygulama merkezleriyle daha fazla şehir ve ilçeye ulaşmak. Bu yüzden çağrı doğrudan kendi bölgesinde otomotiv işi kurmak isteyenlere ve mevcut işine DPF tarafını eklemek isteyen servis sahiplerine gidiyor.
Yani bu içerikte “DPF nasıl temizlenir?” sorusundan çok “Bölgemde böyle bir merkez açsam iş nasıl yürür?” sorusuna bakıyoruz.
Bayilik deyince sadece tabela düşünmeyin
Peki neden bu işin merkezinde DPF var?
İşin teknik tarafında kestirme yok: Önce teşhis
81 il hedefi güzel ama asıl mesele her noktada aynı işi yapabilmek
Yeni merkez açmak işin bir tarafı. Diğer tarafı, her noktada servis alanından işlem sonrası kontrole kadar belli bir düzeni korumak. Çünkü ağ büyüdükçe Fix DPF adını taşıyan merkezlerin birbirinden tamamen farklı çalışması hem müşteri deneyimini hem de markanın güvenini zedeler.
Fix DPF’nin mevcut uygulama merkezlerine bakıldığında markanın bugün hangi şehirlerde bulunduğu görülebiliyor. Yeni bayilik çağrısı, listede olmayan şehir ve ilçelerde de yeni noktalar için kapıyı açık tutuyor.
Peki bu çağrı kimlere daha çok uyuyor?
Kendi şehrinde Fix DPF açma fikri varsa, sıradaki adım başvuru
Buraya kadar anlattığımız yapı size uyuyorsa, geriye bölgesel uygunluğu ve bayilik şartlarını öğrenmek kalıyor.
Bunun için Fix DPF bayilik başvuru formu üzerinden doğrudan talep bırakılabiliyor.
Kısacası bu içerikte mesele DPF ışığından çok yeni bir iş noktası kurmak. Hedeflediğiniz şehir veya ilçede Fix DPF Uygulama Merkezi açmayı düşünüyorsanız, ilk adım şartları öğrenip başvuru bırakmak.
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