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Otomotivde kendi işini kurma fikri olanlara: Fix DPF 81 il ve ilçede bayilik başvurusu alıyor

Otomotivde kendi işini kurma fikri olanlara: Fix DPF 81 il ve ilçede bayilik başvurusu alıyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.09.2026 - 15:49
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Kendi işini kurmayı düşünen ya da mevcut oto servisinde yeni bir uzmanlık alanı açmak isteyenler için Fix DPF’nin yeni bir çağrısı var. Marka, 81 il ve ilçede uygulama merkezi açmak üzere bayilik talepleri topluyor. Üstelik konu yalnızca bir cihaz satın alıp tabelayı değiştirmek değil; servis alanından uygulama akışına kadar baştan düşünülmüş bir Fix DPF noktası kurmak. Nasıl işlediğine bakalım.

Önce mevzuyu netleştirelim: Bu kez odağımız araç değil girişimci

Fix DPF’nin hedefi, yeni uygulama merkezleriyle daha fazla şehir ve ilçeye ulaşmak. Bu yüzden çağrı doğrudan kendi bölgesinde otomotiv işi kurmak isteyenlere ve mevcut işine DPF tarafını eklemek isteyen servis sahiplerine gidiyor.

Yani bu içerikte “DPF nasıl temizlenir?” sorusundan çok “Bölgemde böyle bir merkez açsam iş nasıl yürür?” sorusuna bakıyoruz.

Bayilik deyince sadece tabela düşünmeyin

Bayilik deyince sadece tabela düşünmeyin

Konsept görsellerine bakınca mesele netleşiyor: dış cephe, servis parkuru, ekipman yerleşimi, ürün alanı ve çalışma düzeni birlikte tasarlanmış. Amaç, mevcut bir dükkâna yeni logo asmak değil; mekânı baştan bir Fix DPF noktası gibi kurgulamak.

Bu da girişimcinin “makineyi aldım, gerisini kendim çözerim” noktasında yalnız kalmaması anlamına geliyor. Hazır iş modeli denilen şey de tam burada devreye giriyor: merkez düzeni, marka kullanımı ve günlük işleyiş için sıfırdan yol aramak gerekmiyor.

Peki neden bu işin merkezinde DPF var?

Peki neden bu işin merkezinde DPF var?

DPF, dizel araçların egzoz emisyon sisteminde kurum parçacıklarını tutan parçalardan biri. Özellikle kısa mesafe ve yoğun şehir içi kullanımda rejenerasyon tamamlanamadığında çekiş kaybı, yakıt tüketiminde artış ya da DPF ve motor uyarıları gibi şikâyetler görülebiliyor.

Asıl mesele şu: DPF tarafında iş her zaman “filtreyi temizleyelim, gönderelim” kadar basit değil. Önce aracın değerlerini okumak, sorunun gerçekten filtreden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek ve işlemi buna göre seçmek gerekiyor. Ayrı bir uygulama merkezi fikrinin arkasındaki uzmanlık ihtiyacı da burada ortaya çıkıyor.

İşin teknik tarafında kestirme yok: Önce teşhis

İşin teknik tarafında kestirme yok: Önce teşhis

Araç geldiğinde ilk iş doğrudan temizliğe başlamak değil. Fix DPF’de önce aracın ve filtrenin değerleri kontrol ediliyor, ardından uygun işlem belirleniyor. Solüsyon uygulaması ve işlem sonrası test bunun devamı. Arıza kodları, sensörler ve filtrenin fiziksel durumu görülmeden “hadi temizleyelim” denmiyor.

Bayilik tarafında bunun önemi büyük. Ankara’daki bir Fix DPF ile başka şehirdeki Fix DPF’nin aynı tabelayı taşıması yetmez; müşterinin aldığı hizmetin de birbirinden kopuk olmaması gerekir. Teknik kuralların ortak tutulmasının nedeni bu.

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81 il hedefi güzel ama asıl mesele her noktada aynı işi yapabilmek

Yeni merkez açmak işin bir tarafı. Diğer tarafı, her noktada servis alanından işlem sonrası kontrole kadar belli bir düzeni korumak. Çünkü ağ büyüdükçe Fix DPF adını taşıyan merkezlerin birbirinden tamamen farklı çalışması hem müşteri deneyimini hem de markanın güvenini zedeler.

Fix DPF’nin mevcut uygulama merkezlerine bakıldığında markanın bugün hangi şehirlerde bulunduğu görülebiliyor. Yeni bayilik çağrısı, listede olmayan şehir ve ilçelerde de yeni noktalar için kapıyı açık tutuyor.

Peki bu çağrı kimlere daha çok uyuyor?

Peki bu çağrı kimlere daha çok uyuyor?

İki grup özellikle öne çıkıyor:

  • Otomotiv sektöründe kendi işini kurmak isteyen girişimciler

  • Mevcut servis veya otomotiv işletmesine DPF uygulama ve çözümlerini eklemek isteyen profesyoneller

Kısacası ya otomotivde sıfırdan bir iş kurmayı düşünüyor ya da mevcut servisine DPF tarafında yeni bir uzmanlık eklemek istiyorsanız, çağrının hedef kitlesindesiniz. Bayiliği ilk ağızdan konuşmak isteyenler 0532 653 73 55 üzerinden Fix DPF’ye ulaşabiliyor.

Kendi şehrinde Fix DPF açma fikri varsa, sıradaki adım başvuru

Buraya kadar anlattığımız yapı size uyuyorsa, geriye bölgesel uygunluğu ve bayilik şartlarını öğrenmek kalıyor.

Bunun için Fix DPF bayilik başvuru formu üzerinden doğrudan talep bırakılabiliyor.

Kısacası bu içerikte mesele DPF ışığından çok yeni bir iş noktası kurmak. Hedeflediğiniz şehir veya ilçede Fix DPF Uygulama Merkezi açmayı düşünüyorsanız, ilk adım şartları öğrenip başvuru bırakmak.

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