Otomotivde kendi işini kurma fikri olanlara: Fix DPF 81 il ve ilçede bayilik başvurusu alıyor

DPF, dizel araçların egzoz emisyon sisteminde kurum parçacıklarını tutan parçalardan biri. Özellikle kısa mesafe ve yoğun şehir içi kullanımda rejenerasyon tamamlanamadığında çekiş kaybı, yakıt tüketiminde artış ya da DPF ve motor uyarıları gibi şikâyetler görülebiliyor.

Asıl mesele şu: DPF tarafında iş her zaman “filtreyi temizleyelim, gönderelim” kadar basit değil. Önce aracın değerlerini okumak, sorunun gerçekten filtreden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek ve işlemi buna göre seçmek gerekiyor. Ayrı bir uygulama merkezi fikrinin arkasındaki uzmanlık ihtiyacı da burada ortaya çıkıyor.