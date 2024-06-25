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Otizmli Oğlu Olan Babanın Yürek Yakan İsyanı: "Süründüğümüzü İspatlamamız Gerekecekmiş"

Otizmli Oğlu Olan Babanın Yürek Yakan İsyanı: "Süründüğümüzü İspatlamamız Gerekecekmiş"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.06.2024 - 11:32

Otizmli bir bireyin babasının sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri yaktı. Oğlunun askerlik çağında neler yaşadığını anlatan baba, daha sonra SGK borçlarının olduğunu ve durumun git gide nasıl kötüleştiğini anlattı.

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Geçtiğimiz günlerde, otizmli bir çocuk kendi öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, otizmli bir çocuk kendi öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlanmıştı.

Annesi, oğluyla sahneden uzakta dans ettiği anları paylaşarak hem okuldan hem öğretmenlerden şikayetçi olmuştu.

Annenin paylaşıma, sosyal medyadan ise destek mesajları yağmıştı.

Şimdi de otizmli oğlu olan bir babanın paylaşımı gündeme geldi. Baba, oğlunun askerlik çağının geldiğini, raporu olduğu halde oğlunun otizmli olduğunu kanıtlamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Şimdi de otizmli oğlu olan bir babanın paylaşımı gündeme geldi. Baba, oğlunun askerlik çağının geldiğini, raporu olduğu halde oğlunun otizmli olduğunu kanıtlamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Çocukları 18 yaşına geldiğinde eve SGK katkı payı borcunun gelmesiyle, "yeniden rapor alması gerektiğini" belirtti.

Çocukları 18 yaşına geldiğinde eve SGK katkı payı borcunun gelmesiyle, "yeniden rapor alması gerektiğini" belirtti.
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"Bizden haksız kesilen borç ne olacak?' dedik 'O ödendi artık' dediler!"

"Bizden haksız kesilen borç ne olacak?' dedik 'O ödendi artık' dediler!"
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"'Sen karnını doyurabiliyorsun, bize fasfakir olduğunu ispatla!' dediler."

"'Sen karnını doyurabiliyorsun, bize fasfakir olduğunu ispatla!' dediler."
twitter.com
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"Bir ömür boyu ha babam devlete derdimizi ispat etmeye çalıştık, yorgun düştük."

"Bir ömür boyu ha babam devlete derdimizi ispat etmeye çalıştık, yorgun düştük."
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"Ama şimdi siz beni de oğlumu da 'yük' olarak görüyorsunuz!"

"Ama şimdi siz beni de oğlumu da 'yük' olarak görüyorsunuz!"
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Babanın paylaşımına ise diğer kullanıcılardan destek mesajları yağdı.

Babanın paylaşımına ise diğer kullanıcılardan destek mesajları yağdı.
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