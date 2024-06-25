Otizmli Oğlu Olan Babanın Yürek Yakan İsyanı: "Süründüğümüzü İspatlamamız Gerekecekmiş"
Otizmli Oğlu Olan Babanın Yürek Yakan İsyanı: "Süründüğümüzü İspatlamamız Gerekecekmiş"
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Geçtiğimiz günlerde, otizmli bir çocuk kendi öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlanmıştı.
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Şimdi de otizmli oğlu olan bir babanın paylaşımı gündeme geldi. Baba, oğlunun askerlik çağının geldiğini, raporu olduğu halde oğlunun otizmli olduğunu kanıtlamak zorunda kaldıklarını anlattı.
Çocukları 18 yaşına geldiğinde eve SGK katkı payı borcunun gelmesiyle, "yeniden rapor alması gerektiğini" belirtti.
"Bizden haksız kesilen borç ne olacak?' dedik 'O ödendi artık' dediler!"
"'Sen karnını doyurabiliyorsun, bize fasfakir olduğunu ispatla!' dediler."
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"Bir ömür boyu ha babam devlete derdimizi ispat etmeye çalıştık, yorgun düştük."
"Ama şimdi siz beni de oğlumu da 'yük' olarak görüyorsunuz!"
Babanın paylaşımına ise diğer kullanıcılardan destek mesajları yağdı.
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