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ÖSYM Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!

ÖSYM Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!

ÖSYM Sınav
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 10:20 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 11:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav uygulamaları ve projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda 'yapay zeka' kullanılarak soru üretileceğini duyurdu. 

İşte, yapay zekalı ÖSYM süreci...

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ÖSYM soru üretiminde 'yapay zeka' kullanacak!

ÖSYM soru üretiminde 'yapay zeka' kullanacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda yeni projeleri duyurdu! 2024 yılı sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantıda, ÖSYM uygulamalarında yapay zekanın aktif bir şekilde kullanılmasının planlandığını açıklandı.

ÖSYM, ekibine yapay zeka uzmanlarını dahil etti, sırada AI ile soru üretimi var!

ÖSYM, ekibine yapay zeka uzmanlarını dahil etti, sırada AI ile soru üretimi var!

Yapılan açıklamaya göre, ÖSYM bünyesinde görev alan yapay zeka uzmanlarının desteği ile yapay zeka destekli soru üretimi yapılacak. Değerlendirmeye alınacak sorularda yapay zekadan faydalanırken insan faktörü de göz ardı edilmeyecek. 

Makine ile insan dengesinin korunacağını söyleyen Başkan Ersoy, bu sayede tüm kurumların sınav süreçlerinde daha etkili bir şekilde koordinasyon sağlanacağını öngörüyor.

İşte, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yapay zeka açıklaması

İşte, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yapay zeka açıklaması

'Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız.'

2024 yılında dijital sınavların da sayısı artacak!

2024 yılında dijital sınavların da sayısı artacak!

Son yıllarda elektronik ortamda gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarının ardından, geçtiğimiz yıl STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da dijital ortamda gerçekleştirildi. Ersoy, önümüzdeki dönemlerde dijital ortamda gerçekleştirilen sınavların sayısının artacağına işaret etti. 

Kağıt tabanlı sınavlara göre daha az maliyetli olan dijital sınavlar sayesinde, tasarruf sağlamanın ve sonuçların daha hızlı bir şekilde açıklanmasının mümkün olduğu belirtilerek e-sınav uygulamasının verimliliği değerlendirildi. 

Hangi sınavların dijital ortamda gerçekleştirileceğine dair ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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