ÖSYM Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!

Son yıllarda elektronik ortamda gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarının ardından, geçtiğimiz yıl STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da dijital ortamda gerçekleştirildi. Ersoy, önümüzdeki dönemlerde dijital ortamda gerçekleştirilen sınavların sayısının artacağına işaret etti.

Kağıt tabanlı sınavlara göre daha az maliyetli olan dijital sınavlar sayesinde, tasarruf sağlamanın ve sonuçların daha hızlı bir şekilde açıklanmasının mümkün olduğu belirtilerek e-sınav uygulamasının verimliliği değerlendirildi.

Hangi sınavların dijital ortamda gerçekleştirileceğine dair ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.