ÖSYM Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!
ÖSYM Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav uygulamaları ve projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda 'yapay zeka' kullanılarak soru üretileceğini duyurdu.
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